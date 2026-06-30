Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mazraoui: "Scheelde weinig of ook ik had voor Oranje gespeeld"

Rik Engelbertink
bron: NOS
Noussair Mazraoui en Crysencio Summerville
Noussair Mazraoui en Crysencio Summerville Foto: © Pro Shots

Vele oud-Ajacieden hebben vannacht een flinke klap te verwerken gekregen toen Oranje verloor van Marokko. Anderzijds is Noussair Mazraoui, ook ex-Ajax-speler, ontzettend blij. Zijn team zit nog in het WK en speelt zaterdag tegen Canada.

"Het was natuurlijk een pracht van een wedstrijd. Nederland - Marokko, er staat zoveel kwaliteit op het veld", vertelde Mazraoui bij de NOS. "Het was heel speciaal, ik heb een speciale band met Nederland. Ik ben hier opgegroeid en ik heb veel vrienden bij het Nederlands elftal."

"Bij wijze van spreken scheelde het niet veel of ook ik had voor Oranje gespeeld", geeft de verdediger eerlijk toe. "Ik vind het superjammer dat deze wedstrijd zo vroeg in het toernooi was."

Marokko speelde fel en dat was ook exact de bedoeling. "We weten dat Nederland absurd veel kwaliteiten heeft, bijna elke speler speelt in de top van de wereld. Dan moet je ze niet laten voetballen. Je vecht dus voor elkaar, zonder dat trek je zo'n wedstrijd niet over de streep. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen."

Gerelateerd:
Theo Janssen

Janssen verlengt contract en krijgt meer bevoegdheden bij Vitesse

0
Ronald Koeman langs de lijn bij Oranje

BREAKING | Ronald Koeman stapt op als bondscoach Nederlands elftal

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Noussair Mazraoui
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nederland - Marokko

Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko

0
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Janssen verlengt contract en krijgt meer bevoegdheden bij Vitesse

BREAKING | Ronald Koeman stapt op als bondscoach Nederlands elftal

Van Hooijdonk woest op Oranje: "Ik word er echt kotsmisselijk van"

Ajax bevestigt definitief vertrek van drie huurlingen: "Bedankt"

Mazraoui: "Scheelde weinig of ook ik had voor Oranje gespeeld"

'Ajax-doelwit transfervrij op te pikken na afscheid bij club'

'Ajax-icoon wil samen met investeerders Belgische club kopen'

Henry snapt oud-Ajacied niet: "Je geeft aan dat je bang bent"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws