Mazraoui: "Scheelde weinig of ook ik had voor Oranje gespeeld"

Vele oud-Ajacieden hebben vannacht een flinke klap te verwerken gekregen toen Oranje verloor van Marokko. Anderzijds is Noussair Mazraoui, ook ex-Ajax-speler, ontzettend blij. Zijn team zit nog in het WK en speelt zaterdag tegen Canada.

"Het was natuurlijk een pracht van een wedstrijd. Nederland - Marokko, er staat zoveel kwaliteit op het veld", vertelde Mazraoui bij de NOS. "Het was heel speciaal, ik heb een speciale band met Nederland. Ik ben hier opgegroeid en ik heb veel vrienden bij het Nederlands elftal."

"Bij wijze van spreken scheelde het niet veel of ook ik had voor Oranje gespeeld", geeft de verdediger eerlijk toe. "Ik vind het superjammer dat deze wedstrijd zo vroeg in het toernooi was."