Geschreven door Idse Geurts 07 mrt 2022 om 10:03

Erik ten Hag kan waarschijnlijk binnenkort weer beschikken over Nouissair Mazraoui. De rechtsback miste wegens een knieblessure de bekerwedstrijd tegen AZ en de Eredivisie wedstrijd tegen RKC. Ten Hag laat echter weten dat Mazraoui weer aan het trainen is. Mazraoui kampt sinds de Champions League-wedstrijd tegen Benfica al met enige klachten, maar hij lijkt dus weer bijna inzetbaar te zijn.

Tegenover De Telegraaf laat Ten Hag zich uit over de situatie van Mazraoui. “Het was vreemd, zo uit het niets. Nouissair heeft vandaag (zondag, red.) weer op het trainingsveld gestaan en sluit maandag weer aan bij de groepstraining”, laat Ten Hag weten. De trainer hoopt dat hij aankomende vrijdag, in de Eredivisie wedstrijd tegen Cambuur, weer kan beschikken over de rechtsback. “En anders volgende week dinsdag”, doelt Ten Hag op de Champions League-wedstrijd tegen Benfica.

Ook Devyne Rensch leek zondag te kampen met klachten. De vervanger van Mazraoui op de rechtsbackpositie werd tegen RKC voortijdig naar de kant gehaald. “Ik wilde geen risico lopen, omdat we in dat rechterblok ook Mazraoui en Jurriën Timber al missen”, besluit Ten Hag over zijn beslissing.

Hopelijk kan Mazraoui dus inderdaad weer snel spelen voor Ajax. De rechtsback is dit seizoen een van de absolute uitblinkers in het team van Erik ten Hag. Zeker in de aankomende Champions League-wedstrijd tegen Benfica is Mazraoui dus hard nodig.