Geschreven door Idse Geurts 16 dec 2021 om 10:12

Noussair Mazraoui lijkt volgende zomer transfervrij te vertrekken naar FC Barcelona. Dit meldt Spaanse journalist Gerard Romero. Ook Spaanse krant Mundo Deportivo lijkt dit nieuws te bevestigen. De zaakwaarnemer van Mazraoui, Mino Raiolo, zou in Turijn met een afvaardiging van Barcelona hebben gesproken over de toekomst van de rechtsback. Hoewel Ajax de hoop op contractverlenging nog niet heeft opgegeven, lijkt Mazraoui dus te willen vertrekken.

Deze transfersoap rondom Mazraoui is al enkele maanden aan de gang. Naast Barcelona leken ook Arsenal, Leeds United en Real Madrid geïnteresseerd. De rechtsback beschikt over een aflopend contract, waardoor hij vanaf 1 januari 2022 elders een voorcontract kan tekenen.

Enkele maanden geleden liet Mazraoui zich nog uit over zijn contractsituatie bij het programma Bij Andy in de Auto. “Jij bent ook niet dom. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt”, stelde de rechtsback toen. Ook liet Mazraoui weten dat hij ‘nog niet klaar was bij Ajax’. Op deze uitspraak lijkt hij nu dus terug te komen.

Mocht Mazraoui vertrekken, dan zou dit een enorme aderlating zijn. De rechtsback is een kind van de club en dit seizoen een van de absolute sterkhouders. Het zal moeilijk worden om hem te vervangen.