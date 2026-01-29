Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Mbappé naar Ajax? "Dit zou er één uit de hoge hoed kunnen zijn"

Niek
Ethan Mbappé aan de bal namens Lille
Ethan Mbappé aan de bal namens Lille Foto: © Pro Shots

Ajax heeft Raul Moro inmiddels laten vertrekken naar Osasuna, waardoor de club uit Amsterdam achter de schermen op zoek is naar een buitenspeler. In de nieuwste uitzending van #DoneDeal worden er mogelijke versterkingen genoemd. 

Het gaat om Raheem Sterling (Chelsea), Loum Tchaouna (Burnley) en Ethan Mbappé (Lille). "Hoe realistisch het is, weten we niet", valt te lezen op de site van VoetbalPrimeur. "Alleen word ik niet echt vrolijk van die namen als Carlos Vicente, dus dit zou er één uit de hoge hoed kunnen zijn." 

Eerder werd ook Leon Bailey in verband gebracht met een transfer naar Ajax, maar zijn komst is onhaalbaar gebleken. Trainer Fred Grim heeft qua vleugelaanvallers nog wel de beschikking over Mika Godts, Oscar Gloukh, Rayane Bounida en Oliver Edvardsen. Bovendien is Steven Berghuis op de weg terug. 

