McConnell gefileerd: "Loopt voorovergebogen in niet al te hoog tempo"

James McConnell wist tegen FC Twente eens te meer niet te imponeren. Willem Vissers analyseerde de wedstrijd en zag een aantal cruciale keuzes het verschil maken in het voordeel van Ajax.

"Twee wissels in de rust pakten goed uit, voor de wonderlijke omkering. Youri Regeer op het middenveld op de plaats van James McConnell, maar vooral Youri Baas weer naar het centrum van de defensie, in plaats van op de voor hem oneigenlijke positie van linksachter", schrijft Willem Vissers in De Volkskrant.

"Vreemd spel, voetbal. Ajax lag bijna in Enschede, opnieuw, na een helft om van te huiveren, toen daar opeens een paar wonderlijke minuten volgden na rust", zag Vissers. "Alsof de kreupele opeens was genezen, met drie snelle goals, van Wout Weghorst, Oscar Gloukh en Mika Godts als aanstichters van de Amsterdamse vreugde; van 1-0 naar 1-3."

"In de tweede helft was opeens te zien wat ze willen bij Ajax, althans, wat ze sinds kort echt willen en ook uitspreken. Het mag best een beetje defensief met dat voetbal, bij het elftal in opbouw, als de ploeg maar bij elkaar blijft, samen verdedigt", vervolgt hij zijn relaas. "Als de ploeg maar profiteert van de snelheid op de vleugels, met Weghorst als aanspeelpunt, met Gloukh als creatief brein."

Hoe anders zag de eerste helft eruit. "Heitinga zwaait en gebaart voortdurend naar het veld, als de aangewezen kapitein. Hij is vast van plan het water makende schip als laatste te verlaten. Hij bereikt zijn personeel niet. Ze doen ogenschijnlijk maar wat, ontdaan als ze zijn van zelfvertrouwen, van structuur", vervolgt Vissers. "Ze wijzen steeds naar elkaar. Hup, dek hem, snel, ren naar hem toe. Maar zoiets hoort automatisch te gaan. Na wijzen is het meestal al te laat, want dan moet de ander eerst reageren."

De sfeer in de rust was dan ook niet goed. "Al die gedachten drongen zich weer op: het matige transferbeleid. Zeuren om te veel of te weinig linksbacks. De hele zomer vragen om een verdedigende middenvelder, en dan op de proppen komen met James McConnell, die Heitinga nog kende van Liverpool. Hij loopt voorovergebogen, in niet al te hoog tempo, zoals je op zondagochtend honderden jongens in een Engels park ziet hollen achter een bal."