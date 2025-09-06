McConnell heeft toekomst bij Liverpool: "Dankt hij aan één kwaliteit"

James McConnell (20) wordt in Engeland gezien als een groot talent voor de toekomst. Hij is soepel aan de bal, maar kent - zeker verdedigend - nog zijn gebreken.

Sam Planting dook in de statistieken, en zag dat Liverpool in hem een unieke kwaliteit ziet: "Waarom Liverpool het toch dusdanig in McConnell blijft zien zitten, dat alleen een verhuur mogelijk is, heeft het middenveldstalent vooral te danken aan één kwaliteit", opent hij bij Voetbal International. "Zelfs op 20-jarige leeftijd is hij namelijk lastig onder de druk te krijgen."

"Dat McConnell zich de komende jaren tot uitstekende opbouwer gaat ontwikkelen, staat buiten kijf. In de drukste zones van het veld toont hij continu de intentie om zich alsnog aanspeelbaar te maken", ziet de journalist. "Hierbij lijkt hij zich weinig zorgen te maken om eventuele druk op de bal door tegenstanders."

Met een fantastische dribbel en flinke versnelling zijn er weinig momenten waarop hij panikeert. "Niet alleen vanuit een opendraaiende aanname oogt McConnell vol zelfvertrouwen als dribbelaar. Ook op de eigen helft durft hij zich met de bal aan de voet door kleine windows aan ruimte te wurmen. Dit vooral dankzij die flinke versnelling die hij op de eerste meters in de benen heeft als dribbelaar."

Passend is hij nog niet de speler die het spel open gaat breken. "Waar McConnell qua dribbels al ver is in zijn ontwikkeling, heeft hij duidelijk flink wat meer minuten op profniveau nodig om ook met zijn voorwaartse inspeelpass zo dominant te worden. Momenteel ontbreekt het de 20-jarige midmid nog aan een killer pass, waarmee hij op regelmatige basis teamgenoten tussen de linies kan bereiken of achter de laatste lijn kan wegsteken."

"De ene keer is McConnell te ongeduldig, en kiest hij voor de snelle bal breed terwijl een halve tel later een riskanter, maar waardevoller alternatief naar voren toe zou vrijkomen, de andere keer is McConnell juist te gretig om een perfecte bal te versturen, en kiest hij passes uit met een te hoge moeilijkheidsgraad", ziet Planting.

Verdedigend houdt het bij de jonge Brit sowieso te wensen over. "Waar het voorwaarts verdedigen van McConnell indrukwekkend is, oogt hij in vrijwel alle andere facetten van het verdedigen nog tamelijk onervaren. Vooral qua duelkracht moet hij de komende jaren stappen gaan zetten. Voor een midmid die zeker niet klein of tenger van bouw is, laat McConnell zich momenteel in persoonlijke duels nog te vaak simpel aftroeven."



"Ook is McConnell ondergemiddeld als kopper", zegt hij. "Tegenover jongens die ruim tien jaar ouder zijn, oogt hij overweldigd in luchtduels - en neemt hij zowel aan de voorkant als achterkant van zijn directe tegenstander genoegen met een suboptimale positie vóórdat het kopwerk moet beginnen."

"Ajax heeft met James McConnell een jonge middenvelder in huis gehaald die in de spelopbouw meteen van waarde zal zijn, maar defensief niet per se de rust en duelkracht brengt waar deze ploeg behoefte aan heeft", besluit Planting.