Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
McConnell naar Ajax: "Ik denk dat ze hoopten op een grotere naam"

Max
bron: ESPN
James McConnell
James McConnell Foto: © BSR Agency

Het verbaast Danny Koevermans niet dat Ajax is uitgekomen bij James McConnell. De middenvelder van Liverpool wordt één seizoen gehuurd. 

John Heitinga was vorig seizoen assistent van Arne Slot bij Liverpool en zag McConnell daar van dichtbij. "Hij kent hem al, net als de keeper (Vitezslav Jaros, red.). Je hoopt dat het een schot in de roos is voor Ajax", merkt Koevermans op in Voetbalpraat van ESPN. "Maar ik denk dat ze in Amsterdam hadden gehoopt op een veel grotere naam."

Karim El Ahmadi ziet wat van Jerdy Schouten terug in de twintigjarige Engelsman. "Het is niet echt een balafpakker. Hij is rustig aan de bal, speelt altijd wel naar de goede kleur", aldus de analist. "Maar ik heb niet echt veel beelden gezien van harde tackles of waar hij echt ballen afpakt.”

