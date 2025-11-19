McConnell terug naar Engeland? "Ze zijn op zoek naar nieuwe 6"

Johan Inan verwacht dat James McConnell misschien deze winter al uit Amsterdam vertrekt. De controlerende middenvelder heeft nog amper minuten kunnen maken in het eerste van Ajax.

'Krankzinnig', noemt Inan de transfer van McConnell naar de Amsterdamse club bij de AD Voetbal podcast. "Ajax wist al in januari of februari dat Jordan Henderson weg zou gaan. Dan heb je een halfjaar de tijd om een opvolger binnen te halen. Dat is niet gebeurd", aldus Inan. McConnell treft echter weinig blaam. "Die jongen is begin twintig. En dat terwijl iedereen pleitte voor een ervaren nummer zes."

McConnell heeft pas 219 schamele minuten gespeeld. In de Eredivisie kwam hij pas 101 minuten in actie. "Ik moet maar zien of hij het seizoen gaat afmaken bij Ajax", gaat Inan verder. "Ze zijn nu alweer op zoek naar een nieuwe zes."

Op een grote transfer hoeft men in Amsterdam niet te rekenen. "Misschien 2 of 3 miljoen euro. Maar ik acht de kans groot dat de nieuwe nummer zes en de linksback die ze zoeken gehuurd gaan worden."