AD Voetbalpodcast
Inan: "Weet zeker dat hij de nieuwe technisch directeur kiest"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

McConnell terug naar Engeland? "Ze zijn op zoek naar nieuwe 6"

Rik Engelbertink
bron: AD Voetbalpodcast
James Mc Connell in de Grolsch Veste
James Mc Connell in de Grolsch Veste Foto: © Pro Shots

Johan Inan verwacht dat James McConnell misschien deze winter al uit Amsterdam vertrekt. De controlerende middenvelder heeft nog amper minuten kunnen maken in het eerste van Ajax.

'Krankzinnig', noemt Inan de transfer van McConnell naar de Amsterdamse club bij de AD Voetbal podcast. "Ajax wist al in januari of februari dat Jordan Henderson weg zou gaan. Dan heb je een halfjaar de tijd om een opvolger binnen te halen. Dat is niet gebeurd", aldus Inan. McConnell treft echter weinig blaam. "Die jongen is begin twintig. En dat terwijl iedereen pleitte voor een ervaren nummer zes."

McConnell heeft pas 219 schamele minuten gespeeld. In de Eredivisie kwam hij pas 101 minuten in actie. "Ik moet maar zien of hij het seizoen gaat afmaken bij Ajax", gaat Inan verder. "Ze zijn nu alweer op zoek naar een nieuwe zes."

Op een grote transfer hoeft men in Amsterdam niet te rekenen. "Misschien 2 of 3 miljoen euro. Maar ik acht de kans groot dat de nieuwe nummer zes en de linksback die ze zoeken gehuurd gaan worden."

Gerelateerd:
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax

Damian van der Vaart dicht bij doorbraak? "Hij kan nu al in Ajax 1"

0
Louis van Gaal

Louis van Gaal haalt hard uit: "Het slaat echt nergens op"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws James McConnell
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

0
Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

0
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd