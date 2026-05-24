Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'ME moet ingrijpen door supportersrellen na Ajax - FC Utrecht'

Gijs Kila
bron: AT5
ME'ers op het veld
ME'ers op het veld Foto: © Pro Shots

Na de play-offfinale tussen Ajax en FC Utrecht is het opnieuw onrustig geworden rond het stadion in Volendam. Waar Ajax zich via strafschoppen verzekerde van een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League, werd de feeststemming al snel overschaduwd door rellen buiten het stadion.

Direct na het laatste fluitsignaal betraden Ajax-supporters massaal het veld, waardoor spelers en stafleden van beide clubs zich snel uit de voeten moesten maken. Onder meer een live-interview van Mike van der Hoorn bij ESPN werd abrupt afgebroken.

Ook buiten het stadion liep de spanning vervolgens verder op. Volgens AT5 probeerden supporters van FC Utrecht uit het uitvak te breken, waarna fans van beide clubs elkaar opzochten. De mobiele eenheid moest daarop ingrijpen om verdere escalatie te voorkomen.

Tijdens de ongeregeldheden zouden FC Utrecht-supporters stenen naar de politie hebben gegooid. Daarbij werd volgens AT5 ook een raam van een nabijgelegen pand geraakt. Rond 16.00 uur konden de Utrecht-supporters uiteindelijk onder begeleiding van de politie per bus terugkeren richting Utrecht.

Het was niet de eerste keer dat het misging tijdens de play-offs in Volendam. Eerder ontstonden er ook al ongeregeldheden tijdens de halve finale tussen Ajax en FC Groningen. Door de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA werkte Ajax de play-offwedstrijden noodgedwongen af in het Kras Stadion van FC Volendam.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Kenneth Perez ziet reden voor slecht spel Ajax: "Het is een..."

0
Maarten Paes

Paes groeit uit tot held van Ajax: "Wij hadden dat verwacht"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax supporters en sfeer Eredivisie
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Davy Klaassen

Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'ME moet ingrijpen door supportersrellen na Ajax - FC Utrecht'

Kenneth Perez ziet reden voor slecht spel Ajax: "Het is een..."

Paes groeit uit tot held van Ajax: "Wij hadden dat verwacht"

Wout Weghorst maakt weinig indruk: "Misschien is het afgelopen"

Perez woest tijdens Ajax - FC Utrecht: "Ik word er ziek van"

Ajax verslaat FC Utrecht pas na strafschoppen en gaat Europa in

Geelen duidelijk: "Ongeacht uitslag tegen Utrecht een kloteseizoen"

Míchel reageert op Ajax-geruchten: "Weet het niet, we moeten praten"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws