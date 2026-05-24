'ME moet ingrijpen door supportersrellen na Ajax - FC Utrecht'

Na de play-offfinale tussen Ajax en FC Utrecht is het opnieuw onrustig geworden rond het stadion in Volendam. Waar Ajax zich via strafschoppen verzekerde van een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League, werd de feeststemming al snel overschaduwd door rellen buiten het stadion.

Direct na het laatste fluitsignaal betraden Ajax-supporters massaal het veld, waardoor spelers en stafleden van beide clubs zich snel uit de voeten moesten maken. Onder meer een live-interview van Mike van der Hoorn bij ESPN werd abrupt afgebroken.

Ook buiten het stadion liep de spanning vervolgens verder op. Volgens AT5 probeerden supporters van FC Utrecht uit het uitvak te breken, waarna fans van beide clubs elkaar opzochten. De mobiele eenheid moest daarop ingrijpen om verdere escalatie te voorkomen.

Tijdens de ongeregeldheden zouden FC Utrecht-supporters stenen naar de politie hebben gegooid. Daarbij werd volgens AT5 ook een raam van een nabijgelegen pand geraakt. Rond 16.00 uur konden de Utrecht-supporters uiteindelijk onder begeleiding van de politie per bus terugkeren richting Utrecht.