Geschreven door Jessica Westdijk 09 sep 2020 om 11:09

De voorbereiding voor het nieuwe seizoen is in volle gang, maar dinsdagavond speelden de jongens van Jong Oranje wel hun 2de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Noorwegen. Na de grote overwinning van afgelopen vrijdag (7-0 tegen Jong Wit-Rusland) is de vraag of de zeer getalenteerde groep van Erwin van de Looi dat nog een keer kan laten zien?

De wedstrijd begon zoals verwacht: Jong Oranje had erg veel de bal en Noorwegen liet lijnen achterin erg klein. De backs van Oranje stonden erg hoog en het leek erop dat Erwin van de Looi dezelfde aanvallende formatie van Italië van maandagavond neer wilde zetten.

In de 25ste minuut kreeg Jong Oranje dan de eerste echte grote kans. Van achteruit zocht Oranje de ruimte op het middenveld alleen werd Bijlow noodgedwongen om een lange bal te spelen. Ferdi Kadioglu kopte de bal door naar Dilrosun, die op zijn beurt de vrije ruimte vond, bij zijn nieuwe club teamgenoot Zeefuik. Zeefuik aarzelde niet en legde de bal bij de tweede paal, waar Dani de Wit zijn kopbal van dichtbij gestopt zag worden. Ongeveer na minuut 30 werd de Noorweegse keeper Julian Faye Lund steeds vaker onder vuur genomen. Dilrosun met een schot net naast de buitenkant van de paal en Boadu zag zijn kopbal op de bovenkant van de lat belanden.

Even na rust leek het erop dat de spelers van Jong Oranje verder gingen met het goede spel van de eerste helft, maar schijn bedroog. De spelers werden slordig aan de bal, maakten onnodige overtredingen en verloren veel fysieke duels. Ook Erwin van de Looi merkte dat en bracht in de 62ste minuut Ajacied Noa Lang . Hij is iemand die creativiteit en snelheid kan brengen in je spel, iets wat Jong Oranje wel kon gebruiken. Lang stond afgelopen vrijdag nog in de basis, maar tegen Noorwegen koos Van de Looi voor oud-Ajacied Javairo Dilrosun.

In de 68ste minuut leek het erop dat openingstreffer eindelijk zou komen. Na een goede lange bal van Gravenberch, die achter de verdediging viel, schoot Myron Boadu tegen de keeper. 14 minuten later was het eindelijk wel raak. Dani de Wit, die zich even bevond op linksbuiten positie, gaf een afgemeten voorzet waar bij de tweede paal Noa Lang de 0-1 prachtig binnen volleerde.

Na de goal was het wel nog even billenknijpen voor Jong Oranje. Teun Koopmeiners verloor net een paar meter voor de zestien de bal. Iets wat nooit had mogen gebeuren. Noorwegen pikte de bal gelijk op en stuurde Jorgen Strand Larsen de zestien in. Bijlow kon zijn inzet nog zelf stoppen, maar daarna werd hij geholpen door een bal op de pal en als laatst stond ook ex-Ajacied Sven Botman op de goede plaats om het doel te verdedigen. Op het eind werden de ruimtes achterin bij Jong Noorwegen eindelijk wat groter. De ingevallen Reis zag dat ook en stuurde Myron Boadu gelijk diep. Boadumaakte goed gebruik van zijn snelheid en fysieke kracht en schoot de bal in verre hoek.

De vele verwachte doelpunten kwamen er na vrijdag dinsdagavond helaas niet. Wel blijft Jong Oranje ongeslagen in de EK-kwalificatie, die op 8 oktober een vervolg krijg tegen Jong Gibraltar.