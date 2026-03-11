Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax supporters en sfeer

Medewerkers GVB maakten zich grote zorgen rondom Ajax - Benfica

Amber
bron: NRC
Vuurwerk door Ajax-supporters
Vuurwerk door Ajax-supporters Foto: © Pro Shots

Medewerkers van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB maakten zich grote zorgen over de drukte in de metro's rondom de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en SL Benfica. Volgens berichtgeving van NRC werd de situatie door personeel zelfs omschreven als 'onbeheersbaar en onveilig'.

De krant baseert zich op gesprekken met meerdere medewerkers van het GVB en interne documenten van het vervoersbedrijf. Daaruit blijkt dat voorafgaand aan de wedstrijd duizenden supporters in overvolle metro’s en op drukke perrons terechtkwamen.

Volgens de documenten zaten grote groepen reizigers lange tijd vast in metrostellen en ontstond er enorme drukte op verschillende stations. In het geval van een noodsituatie zouden vluchtwegen moeilijk bereikbaar zijn geweest.

Binnen het GVB werd de situatie daarom intern bestempeld als 'onveilig' en zelfs 'onverantwoord'. Ook na het duel ontstonden er problemen in het openbaar vervoer. Op het station Metrostation Van der Madeweg liep de spanning op en brak er een vechtpartij uit.

Volgens medewerkers begon het incident in een metro en verplaatste het geweld zich daarna naar het perron en zelfs naar het spoor. Het personeel vond dat de politie pas laat ter plaatse kwam om de situatie onder controle te krijgen.

Gerelateerd:
Frank van Mosselveld kijkt toe

Van Mosselveld over 'confrontatie': "Er is één malloot geweest"

0
Politie bij het stadion van FC Groningen

VIDEO | 'Fans FC Groningen bekogelen Ajax-supporters met stenen'

0
Lees meer:
Ajax supporters en sfeer Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen snapt niks van aanstelling van Ajax: "Ideale schoonzonen"

0
Jordi Cruijff kijkt rond

Jordi Cruijff kon als speler naar Ajax: "Toen kwam Ferguson"

0
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties