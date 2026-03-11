Medewerkers GVB maakten zich grote zorgen rondom Ajax - Benfica

Medewerkers van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB maakten zich grote zorgen over de drukte in de metro's rondom de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en SL Benfica. Volgens berichtgeving van NRC werd de situatie door personeel zelfs omschreven als 'onbeheersbaar en onveilig'.

De krant baseert zich op gesprekken met meerdere medewerkers van het GVB en interne documenten van het vervoersbedrijf. Daaruit blijkt dat voorafgaand aan de wedstrijd duizenden supporters in overvolle metro’s en op drukke perrons terechtkwamen.

Volgens de documenten zaten grote groepen reizigers lange tijd vast in metrostellen en ontstond er enorme drukte op verschillende stations. In het geval van een noodsituatie zouden vluchtwegen moeilijk bereikbaar zijn geweest.

Binnen het GVB werd de situatie daarom intern bestempeld als 'onveilig' en zelfs 'onverantwoord'. Ook na het duel ontstonden er problemen in het openbaar vervoer. Op het station Metrostation Van der Madeweg liep de spanning op en brak er een vechtpartij uit.

Volgens medewerkers begon het incident in een metro en verplaatste het geweld zich daarna naar het perron en zelfs naar het spoor. Het personeel vond dat de politie pas laat ter plaatse kwam om de situatie onder controle te krijgen.