Geschreven door Idse Geurts 28 sep 2021 om 10:09

Ajax kan vanavond tegen Besiktas al een klein stapje zetten naar overwintering in de Champions League. Na de 1-5 overwinning op Sporting en de winstpartijen in de Eredivisie, zijn de verwachtingen omtrent de Amsterdammers hooggespannen. Zo hebben verschillende Nederlandse analytici zelfs al uitgesproken in Ajax een potentiële Champions League finalist te zien. Dit is niet zo vreemd als je naar de cijfers van Ajax kijkt. In de laatste vijf wedstrijden, scoorde de Amsterdammers 24(!) keer. Daarnaast liet de verdediging slechts één goal door.

Buiten de bloedvorm van Ajax, heeft Besiktas ook te maken met een uitpuilende ziekenboeg. Zo ontbreken onder andere de vleugelspelers Georges-Kevin N’Koudou en Rachid Ghezzal. Ook Miralem Pjanic, onlangs overgekomen van FC Barcelona, moet de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. Daarnaast moet de coach van Besiktas ook zijn vaste verdedigingsduo en aanvoerder, Atiba Hutchinson, missen. Tot slot zijn er ook nog vele reservespelers niet aanwezig vanwege blessures. Hierdoor voorzien zelfs de Turkse media een afslachting in Amsterdam. “Ajax is veel beter dan Besiktas, daar zijn we ons in Turkije van bewust”, zo stelt Turkse journalist Ugûr Meleke tegenover VoetbalPrimeur.

Ook Leandro Kappel, speler van Turkse club Altay en afgelopen weekend nog spelend tegen Besiktas, verwacht een grote overwinning van Ajax. “Heel kort en krachtig: ik geef Besiktas geen enkele kans”, zo stelt de oud-jeugdspeler van Ajax. Kappel doet ook nog een voorspelling: “Tegen wie hadden ze laatst 9-0 gewonnen? Cambuur? Ja, zo’n wedstrijd wordt het denk ik.” Hopelijk heeft Kappel vaker zijn voorspellingen juist en kunnen we vanavond van een geweldige wedstrijd genieten.