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'Meer details over Henrique-deal: Ajax tast diep in de buidel'

Max
bron: De Telegraaf
Caio Henrique
Caio Henrique Foto: © BSR Agency

Ajax gaat bijna tien miljoen euro betalen voor Caio Henrique Oliveira Silva. Dat onthult Mike Verweij vrijdag namens de Telegraaf

Vrijdagochtend werd bekend dat Ajax op hoofdlijnen een akkoord heeft bereikt met AS Monaco over de komst van Henrique. De speler is momenteel nog wel in gesprek met Jordi Cruijff om de persoonlijke details af te spreken.

De 28-jarige Braziliaanse linksback gaat naar verluidt een contract tot medio 2029 of 2030 tekenen in Amsterdam. De Telegraaf weet dat er een transfer van negen miljoen euro, die middels bonussen kan oplopen naar 9,5 miljoen euro, op tafel ligt. 

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