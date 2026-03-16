Meerdere Ajacieden opgenomen in Elftallen van de Week na zege

Mika Godts en Steven Berghuis
Mika Godts en Steven Berghuis

Ajax levert deze week twee spelers aan het Elftal van de Week van Voetbal International. In het Elftal van de Week van ESPN zijn drie Ajacieden opgenomen.

Zowel Mika Godts als Takehiro Tomiyasu maakten indruk in het duel met Sparta Rotterdam en werden daarvoor beloond met een plek in het elftal van VI. Het tweetal ontving van het weekblad een 7,5 als rapportcijfer.

Ook ESPN neemt Godts en Tomiyasu op in het Elftal van de Week. De andere Ajacied in dat team is Steven Berghuis. Voor Tomiyasu was het een bijzondere wedstrijd, omdat hij voor het eerst in de basis startte bij Ajax. De Japanse verdediger liet direct een solide indruk achter en speelde een stabiele partij in de Amsterdamse defensie.

Ook Godts liet zich opnieuw gelden. De Belgische buitenspeler was met een doelpunt en een assist belangrijk voor twee treffers. Berghuis was in de eerste helft trefzeker en zorgde daarmee voor de 2-0.

Elftal van de Week VI: Klaverboer, Tomiyasu, Kramer, Fonville, Dijkstra, Edvardsen, Breum, Ihattaren, Godts, Ueda, Linssen

ESPN Elftal van de Week: Jasper Cillessen (NEC), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Deveron Fonville (NEC), Mees de Wit (AZ); Jacob Trenskow (SC Heerenveen), Darko Nejasmic (NEC), Jakob Breum (Go Ahead Eagles), Mika Godts (Ajax), Steven Berghuis (Ajax), Bryan Linssen (NEC), Ángel Alarcón (FC Utrecht)

Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts Steven Berghuis Takehiro Tomiyasu
