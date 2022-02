Geschreven door Idse Geurts 24 feb 2022 om 11:02

Verschillende Ajacieden tonen hun onvrede na het Champions League-gelijkspel tegen Benfica. Ajax had genoeg kansen om de wedstrijd over de streep te trekken, maar Benfica wist steeds weer terug in de wedstrijd te komen. Zeker in de tweede helft had Benfica de touwtjes in handen.

Onder andere Ryan Gravenberch is zelfkritisch. “Ik ben niet tevreden over mezelf. Ik houd ervan om veel de bal te krijgen, maar het was deze wedstrijd lastig om vrij te komen. Daardoor heb ik ook niet zoveel ballen gehad en ben ik niet echt tevreden over mezelf”, laat de middenvelder weten tegenover RTL.

Ook aanvoerder Tadic toont kritiek op het spel van Ajax. “Ik denk dat we het in de eerste helft aardig deden, maar na rust lag het baltempo niet hoog genoeg. Bovendien moeten we beter aanvoelen wanneer we onze posities moeten houden”, laat Tadic weten tegenover Ajax Life. “Het was niet goed in de tweede helft en het was moeilijk om de rust terug te krijgen in de ploeg. We hebben lang niet in volle stadions gespeeld. Alles is dan anders en dat maakte het lastiger coachen. Het is belangrijk om rust in ons hoofd te hebben”, besluit de aanvoerder.

Tot slot baalt ook Daley Blind flink van de uitslag. “Uiteindelijk is het een resultaat, maar als je 1-2 voorstaat is het vervelend dat je het nog weggeeft. Nu moeten we het in Amsterdam afmaken”, stelt Blind tegenover Ziggo Sport.