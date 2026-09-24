'Meerdere clubs uit Premier League tonen interesse in Ter Stegen'
FC Barcelona is zeer tevreden over de ontwikkeling van Marc ter Stegen tijdens zijn verhuurperiode bij Ajax. De Duitse doelman hervond in Amsterdam zijn vorm en is inmiddels door bondscoach Jürgen Klopp aangewezen als eerste keeper van Duitsland. De Catalanen hopen daar komende zomer financieel van te profiteren.
Volgens Diario Sport waren er aanvankelijk twijfels over de constructie met Ajax. Barcelona neemt namelijk nog altijd een aanzienlijk deel van het salaris van Ter Stegen voor zijn rekening. Sportief gezien pakt de verhuur echter uit zoals gehoopt. "Dit succes zou doorslaggevend kunnen zijn voor een definitief vertrek van de Duitse doelman tijdens de komende zomertransferperiode", schrijft de Spaanse sportkrant.
Barcelona wilde Ter Stegen vooral onderbrengen bij een club waar hij weer wekelijks op hoog niveau kon keepen. "Voor alle betrokken partijen was de prioriteit om een project te vinden waar de keeper zijn zelfvertrouwen op het hoogste niveau kon hervinden en zijn marktwaarde kon herstellen na een carrière die de afgelopen jaren door blessures werd gehinderd", legt Sport uit.
Dat Ter Stegen inmiddels ook zijn plek onder de lat bij Duitsland heeft heroverd, komt Barcelona bijzonder goed uit. Het medium noemt die ontwikkeling "cruciaal voor het realiseren van een lucratieve toekomstige transfer".
De Spaanse kampioen rekent erop dat de prestaties van Ter Stegen belangstelling van grote clubs zullen opleveren. "Blaugrana is ervan overtuigd dat Ter Stegen – mits fit – een doelman van wereldklasse is die vanaf komende zomer vrijwel zeker grote aanbiedingen zal aantrekken", klinkt het.
Meerdere clubs uit de Premier League zouden de verrichtingen van de 34-jarige keeper inmiddels volgen. Ter Stegen staat bij Barcelona nog tot medio 2028 onder contract. Een definitief langer verblijf bij Ajax lijkt volgens Sport niet voor de hand te liggen, mede vanwege zijn hoge salaris.
Barcelona hoopt daarom komende zomer zaken te doen. "Een dergelijke transfer zou een aanzienlijke besparing op zijn hoge salaris opleveren, en de club denkt zelfs een flinke transfersom te kunnen incasseren."
Daarmee lijkt de verhuurperiode bij Ajax precies te doen waarvoor Barcelona hem bedoeld heeft: Ter Stegen speelt weer op hoog niveau, is terug als eerste doelman van Duitsland en heeft zich opnieuw in de kijker gespeeld van vermogende clubs.
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