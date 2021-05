Geschreven door Jessica Westdijk 08 mei 2021 om 14:05

Een meerderheid van de seizoenkaarthouders heeft (deels) afgezien van compensatie voor de gemiste duels, zo laat commercieel directeur Menno Geelen weten in Ajax Life. Seizoenkaarthouders konden voor de gemiste duels hun geld terug vragen.

Er waren verschillende mogelijkheden: het volledige bedrag terug krijgen, het volledige bedrag doneren aan de club, of een deel doneren. Wie minstens 35% doneerde aan de club, krijgt in ruil daarvoor een uniek Ajax-jack met het oude logo. Voor wie minstens 65% doneerde wacht ook nog een uniek Ajax-borstbeeld. En wie helemaal afzag van compensatie, wordt zodra het weer kan ook nog uitgenodigd voor een uniek evenement.

“De meerderheid heeft een deel van het geld laten zitten, waardoor ze ons unieke vest krijgen. En er is een groep supporters die niets heeft teruggevraagd. Deze mensen worden uitgenodigd voor een evenementje bij Ajax deze zomer, om ze extra te bedanken. Wij voelen ons enorm gesteund door de reactie van de supporters”, zo vertelt Geelen. Hoe Ajax voor komend seizoen omgaat met de seizoenkaarten en eventuele compensatie, staat nog niet vast: “Daar zijn we nog over in gesprek. Dit jaar heeft het risico bij de club gelegen en heeft dat er financieel erg inhakt. We staan nog steeds achter die keuze. Maar hoe we dat eventueel volgend seizoen gaan doen, is nog niet bekend.”