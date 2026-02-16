Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Meerdink over Ajacied: "Hij kan uitgroeien tot een topverdediger"

Amber
bron: De Telegraaf
Martijn Meerdink bij de ex-internationals
Martijn Meerdink bij de ex-internationals

Ajax boekte zaterdag een overtuigende overwinning op Fortuna Sittard. In eigen huis won de ploeg van Fred Grim met 4-1 van de Limburgers. Martijn Meerdink was onder de indruk van het optreden van Youri Baas.

Meerdink heeft de Ajax-verdediger opgenomen in zijn Elftal van de Week. "Je hebt echte verdedigers en verdedigers die over voetballende kwaliteiten beschikken. Youri Baas van Ajax verenigt die twee eigenschappen en kan uitgroeien tot een topverdediger", laat de oud-voetballer optekenen in De Telegraaf.

"Hij heeft de potentie om Oranje te halen. Natuurlijk krijgt je in de absolute top met spitsen van een ander kaliber te maken. Ik denk dat hij die ook aankan", aldus Meerdink. De overige verdedigers die hij heeft gekozen zijn Tristan Gooijer (PEC Zwolle), Alexandre Penetra (AZ) en Boy Kemper (NAC).

