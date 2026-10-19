Meerdink steekt veer in reet Ajacied: "Dat is een enorm talent"
Ajax won zondag met 2-5 op bezoek bij FC Groningen en Jorthy Mokio nam maar liefst twee treffers voor zijn rekening. Martijn Meerdink, de vader van AZ-aanvaller Mexx Meerdink, laat op de website van de Telegraaf weten dat hij genoten heeft van de talentvolle middenvelder.
"Het is mooi dat Jorthy Mokio bij Ajax zoveel speeltijd krijgt. Dat is een enorm talent", vertelt hij. "Het is een mooie speler om te zien. Hij moet er alleen nog voor zorgen dat hij meer in het spel betrokken wordt. Met twee goals drukte hij nu zijn stempel op de slotfase van het duel met FC Groningen", aldus Meerdink, die maar liefst vier spelers van de club uit Amsterdam heeft opgenomen in het Elftal van de Week.
In de achterhoede zijn Aaron Bouwman en Owen Wijndal geselecteerd, terwijl Julian Brandt naast Mokio op het middenveld staat. "Om Julian Brandt van Ajax kan geen enkele voetballiefhebber heen. Hij speelt zo makkelijk tussen de linies, geeft crosspasses en steekt met evenveel gemak spelers weg. Hij leest het spel en kan zo nodig het spel versnellen. Met zijn twee goals zette hij Ajax op het pad naar de zege.”
Elftal van de Week (Telegraaf):
Klaverboer (SC Heerenveen), Read (Feyenoord), Bouwman (Ajax), Van Duijl (SC Cambuur), Wijndal (Ajax); Toornstra (Sparta), Mokio (Ajax), Brandt (Ajax); Trenskow (SC Heerenveen), Zonneveld (Sparta) en Diarra (Feyenoord).
Meerdink steekt veer in reet Ajacied: "Dat is een enorm talent"
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