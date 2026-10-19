Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Meerdink steekt veer in reet Ajacied: "Dat is een enorm talent"

Niek
Jorthy Mokio is het stralende middelpunt na een goal van Ajax
Jorthy Mokio is het stralende middelpunt na een goal van Ajax Foto: © BSR Agency

Ajax won zondag met 2-5 op bezoek bij FC Groningen en Jorthy Mokio nam maar liefst twee treffers voor zijn rekening. Martijn Meerdink, de vader van AZ-aanvaller Mexx Meerdink, laat op de website van de Telegraaf weten dat hij genoten heeft van de talentvolle middenvelder. 

"Het is mooi dat Jorthy Mokio bij Ajax zoveel speeltijd krijgt. Dat is een enorm talent", vertelt hij. "Het is een mooie speler om te zien. Hij moet er alleen nog voor zorgen dat hij meer in het spel betrokken wordt. Met twee goals drukte hij nu zijn stempel op de slotfase van het duel met FC Groningen", aldus Meerdink, die maar liefst vier spelers van de club uit Amsterdam heeft opgenomen in het Elftal van de Week. 

In de achterhoede zijn Aaron Bouwman en Owen Wijndal geselecteerd, terwijl Julian Brandt naast Mokio op het middenveld staat. "Om Julian Brandt van Ajax kan geen enkele voetballiefhebber heen. Hij speelt zo makkelijk tussen de linies, geeft crosspasses en steekt met evenveel gemak spelers weg. Hij leest het spel en kan zo nodig het spel versnellen. Met zijn twee goals zette hij Ajax op het pad naar de zege.”

Elftal van de Week (Telegraaf): 

Klaverboer (SC Heerenveen), Read (Feyenoord), Bouwman (Ajax), Van Duijl (SC Cambuur), Wijndal (Ajax); Toornstra (Sparta), Mokio (Ajax), Brandt (Ajax); Trenskow (SC Heerenveen), Zonneveld (Sparta) en Diarra (Feyenoord). 

Gerelateerd:
Owen Wijndal en Tolu Arokodare met een grote glimlach na de ruime zege in Groningen (2-5)

Vier (!) spelers van Ajax in Elftal van de Week: "Bijzonder knap"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel ziet 2 uitblinkers: "We gaan veel plezier aan hem beleven"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Kenneth Perez bekritiseert aankoop van Ajax: "Dat is schrijnend"

0
Thom van Bergen

Van Bergen: "Frustrerend als je de Ajax-spelers zo ziet lopen"

0
Sjaak Swart, Simon Tahamata en Tarik Oulida

'Oud-Ajacied gebruikte snus': "Dat had hij in België geleerd"

0
Anco Jansen aan het woord bij ESPN

Anco Jansen noemt zwakste schakels bij Ajax: "Een stel pupillen"

0
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA

Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"

0
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Perez tipt Cruijff: "Dat soort spelers zou ik veel meer halen"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Meerdink steekt veer in reet Ajacied: "Dat is een enorm talent"

Vier (!) spelers van Ajax in Elftal van de Week: "Bijzonder knap"

Michel ziet 2 uitblinkers: "We gaan veel plezier aan hem beleven"

Kenneth Perez bekritiseert aankoop van Ajax: "Dat is schrijnend"

Spaan zegt 'sorry' tegen Ajax-speler: "Voor aanhoudend mopperen"

Waterreus wil wijziging in de Eredivisie: "Competitievervalsing!"

Maaskant eerlijk over Ajax: "Ze waren echt schandalig slecht"

Lukkien baalt van verlies: "Lijken gewoon te stoppen met lopen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws