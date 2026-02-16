Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Meerdink ziet twee uitblinkers bij Ajax: "Een heel mooie speler"

Niek
Martijn Meerdink bij de ex-internationals
Martijn Meerdink bij de ex-internationals Foto: © Pro Shots

Ajax won afgelopen weekend in de Johan Cruijff Arena met ruime cijfers van Fortuna Sittard en Martijn Meerdink heeft meerdere spelers van de club uit Amsterdam opgenomen in zijn elftal van de week op de website van de Telegraaf

"Rayane Bounida van Ajax kan het beste op de nummer 10-positie uit de voeten. Maar ook als rechtsbuiten misstaat hij zeker niet", legt hij uit. "Tegen Fortuna Sittard was hij het spiegelbeeld van Mika Godts. Hij scoorde door naar binnen te zwenken en met links uit te halen", blikt Meerdink terug.

"Met Godts en Bounida beschikt de club over de vleugelspitsen om het typische Ajax-voetbal van de Amsterdammers te spelen", vervolgt hij enthousiast. "Mika Godts kreeg bij Ajax geregeld het verwijt dat hij zijn acties te ver doorvoert. Dat heeft hij zich aangetrokken. Tegen Fortuna Sittard was hij doelgericht. Het leidde tot twee treffers. Met zijn snelle dribbels is Godts een heel mooie speler", besluit Meerdink over de talentvolle vleugelaanvaller uit België. 

Gerelateerd:
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

Weghorst weg bij Ajax? "Ik zou het wel doen als ik Twente was"

0
Willem van Hanegem

Van Hanegem 'waarschuwt' Ajax: "Iedereen in de polonaise nu"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

0
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties