Meerdink ziet twee uitblinkers bij Ajax: "Een heel mooie speler"

Ajax won afgelopen weekend in de Johan Cruijff Arena met ruime cijfers van Fortuna Sittard en Martijn Meerdink heeft meerdere spelers van de club uit Amsterdam opgenomen in zijn elftal van de week op de website van de Telegraaf .

"Rayane Bounida van Ajax kan het beste op de nummer 10-positie uit de voeten. Maar ook als rechtsbuiten misstaat hij zeker niet", legt hij uit. "Tegen Fortuna Sittard was hij het spiegelbeeld van Mika Godts. Hij scoorde door naar binnen te zwenken en met links uit te halen", blikt Meerdink terug.

"Met Godts en Bounida beschikt de club over de vleugelspitsen om het typische Ajax-voetbal van de Amsterdammers te spelen", vervolgt hij enthousiast. "Mika Godts kreeg bij Ajax geregeld het verwijt dat hij zijn acties te ver doorvoert. Dat heeft hij zich aangetrokken. Tegen Fortuna Sittard was hij doelgericht. Het leidde tot twee treffers. Met zijn snelle dribbels is Godts een heel mooie speler", besluit Meerdink over de talentvolle vleugelaanvaller uit België.