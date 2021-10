Geschreven door Idse Geurts 12 okt 2021 om 08:10

Volgende week dinsdag speelt Ajax misschien wel de belangrijkste wedstrijd van de Champions League groepsfase. Hierin wordt het opgenomen tegen Borussia Dortmund. Dortmund is veruit de moeilijkste tegenstander die Ajax treft in deze groepsfase. De Duitsers werden vooraf bestempeld als de torenhoge favoriet voor de groepswinst. Echter, de sterke vorm van Ajax brengt deze favorietenrol voor Dortmund wel in gevaar. De Amsterdammers wisten hun eerste twee wedstrijden overtuigend te winnen. Hierdoor zal er in Duitsland wat angst ingeslopen zijn.

Toch zal dit ook vooral komen door de overvolle ziekenboeg van Dortmund. In navolging van Besiktas en Sporting, lijkt ook Borussia Dortmund veel spelers te moeten missen tegen Ajax. Het was al bekend dat Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Raphaël Guerreiro en Youssoufa Moukoko geblesseerd zijn. Hier komt echter nog een blessuregeval bij. Tijdens de interlandperiode is Zwitsers international, Manuel Akanji geblesseerd geraakt. Akanji vormt in Dortmund normaal gesproken de defensie met Mats Hummels. Hierdoor hebben de Duitsers dus te maken met een verzwakte verdediging. Iets wat Ajax vast ten goede zal komen.

Tot slot, is het ook nog onzeker of de Noorse superster Erling Braut Haaland zal meespelen. Haaland is nog herstellende van een blessure. Natuurlijk wens je spelers nooit een blessure toe, maar deze situatie kan voor Ajax erg gunstig uitpakken.