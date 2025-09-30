Het laatste Ajax Nieuws
'Meevaller voor Marseille: sterkhouder toch inzetbaar tegen Ajax'
Roberto De Zerbi in Bernabeu Foto: © Pro Shots
Olympique Marseille kan dinsdagavond gewoon beschikken over Leonardo Balerdi. Dat schrijft het Franse RMC Sport.
Balerdi trainde maandag niet mee met de selectie en was een groot vraagteken voor de wedstrijd tegen Ajax vanavond. Volgens het Franse medium valt de blessure van de 26-jarige aanvoerder van Olympique Marseille mee en kan hij gewoon spelen. Geoffrey Kondogbia en Hamed Junior Traoré ontbreken wel.
Olympique Marseille en Ajax trappen dinsdagavond om 21.00 uur af in Stade Vélodrome.
