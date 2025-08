'Mega-plottwist: Akpom mogelijk toch definitief weg bij Ajax'

Ajax krijgt mogelijk alsnog de kans om Chuba Akpom definitief van de hand te doen. Volgens Voetbal International is Birmingham City van plan zich opnieuw te melden in Amsterdam, ditmaal met de intentie om de spits definitief over te nemen.

Eerder leek een transfer naar Birmingham af te ketsen, ondanks dat er al een medische keuring gepland stond. Ipswich Town mengde zich plotseling in de strijd en bereikte snel een akkoord met Ajax over een huurdeal, inclusief een verplichte optie tot koop. Akpom leek daarna voor The Tractor Boys te kiezen, maar Birmingham heeft de hoop niet opgegeven. De club wil een nieuwe poging wagen om Akpom definitief in te lijven, iets waar Ajax zelf ook de voorkeur aan geeft.

Eerder meldde Sky Sports nog dat Akpom op weg was naar Ipswich voor zijn medische keuring. De overeenkomst met Ajax zou bestaan uit een huurperiode van één seizoen, met een verplichte koopoptie van acht miljoen euro bij promotie naar de Premier League. Dat zijn exact dezelfde voorwaarden als in het eerdere akkoord dat Ajax met Birmingham had bereikt.