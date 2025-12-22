Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Meijer lovend over Ajacied: "Laat de hele ploeg beter voetballen"

Arthur
bron: De Telegraaf
Henny Meijer
Henny Meijer Foto: © Pro Shots

Kasper Dolberg is opgenomen in het Elftal van de Week van De Telegraaf. Dat meldt de krant maandagochtend. De aanvaller onderscheidde zich zaterdagavond tijdens het uitduel van Ajax met NEC, dat eindigde in een 2-2 gelijkspel. Dolberg nam in Nijmegen één treffer voor zijn rekening.

Rapporteur Henny Meijer erkent dat er ook andere opties waren voor de spitspositie. "Als spits zou je kunnen kiezen voor Kaj Sierhuis die twee keer scoort", verwijst hij naar de oud-Ajacied die met twee doelpunten belangrijk was voor Fortuna Sittard in de 4-3 zege op AZ.

Toch viel de keuze uiteindelijk op de Deense spits van Ajax. "Maar Kasper Dolberg van Ajax laat een hele ploeg beter voetballen en dat soort spitsen zijn er niet zoveel. Naarmate hij fitter raakt, gaat Ajax beter presteren. Het is als met Luuk de Jong vroeger bij PSV. Met Dolberg in de spits staat er iemand. Tegen NEC maakte hij ook nog een echte spitsengoal."

Dolberg tekende tegen NEC voor de gelijkmaker. Na een steekbal van Sean Steur gaf rechtsback Anton Gaaei de bal vanaf de rechterkant voor. Met een subtiel wippertje wist Dolberg vervolgens de doelman van NEC te passeren. Kort daarna kwam Ajax zelfs op voorsprong in Nijmegen, maar na rust kwam de thuisploeg langszij. Ondanks een vroege rode kaart voor NEC slaagde Ajax er niet meer in om de overwinning over de streep te trekken.

Gerelateerd:
Spelers van Jong Ajax tijdens de minuut stilte voor Elisa

Emotioneel Jong Ajax gaat in beladen duel onderuit tegen RKC

0
Nathan Rutjes

Rutjes kijkt naar Ajacied: "Dan sloeg hij me even op mijn been"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd