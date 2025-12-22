Meijer lovend over Ajacied: "Laat de hele ploeg beter voetballen"

Kasper Dolberg is opgenomen in het Elftal van de Week van De Telegraaf . Dat meldt de krant maandagochtend. De aanvaller onderscheidde zich zaterdagavond tijdens het uitduel van Ajax met NEC, dat eindigde in een 2-2 gelijkspel. Dolberg nam in Nijmegen één treffer voor zijn rekening.

Rapporteur Henny Meijer erkent dat er ook andere opties waren voor de spitspositie. "Als spits zou je kunnen kiezen voor Kaj Sierhuis die twee keer scoort", verwijst hij naar de oud-Ajacied die met twee doelpunten belangrijk was voor Fortuna Sittard in de 4-3 zege op AZ.

Toch viel de keuze uiteindelijk op de Deense spits van Ajax. "Maar Kasper Dolberg van Ajax laat een hele ploeg beter voetballen en dat soort spitsen zijn er niet zoveel. Naarmate hij fitter raakt, gaat Ajax beter presteren. Het is als met Luuk de Jong vroeger bij PSV. Met Dolberg in de spits staat er iemand. Tegen NEC maakte hij ook nog een echte spitsengoal."

Dolberg tekende tegen NEC voor de gelijkmaker. Na een steekbal van Sean Steur gaf rechtsback Anton Gaaei de bal vanaf de rechterkant voor. Met een subtiel wippertje wist Dolberg vervolgens de doelman van NEC te passeren. Kort daarna kwam Ajax zelfs op voorsprong in Nijmegen, maar na rust kwam de thuisploeg langszij. Ondanks een vroege rode kaart voor NEC slaagde Ajax er niet meer in om de overwinning over de streep te trekken.