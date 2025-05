Meijer over Ajax-supporters: "Je voelt de onrust in het stadion"

"Als je 0-3 in de Arena wint, waar niemand dit seizoen gewonnen heeft, dan mag je wel een keer tevreden zijn", aldus Meijer in gesprek met de NOS. NEC zag het vertrouwen gaandeweg de eerste helft steeds meer worden. "Je weet dat de beginfase altijd doorkomen is. Een aantal keren wilden we er voetballend uitkomen, maar dat lukte niet altijd. Daarna kregen we meer grip op de wedstrijd."

NEC zat best tevreden in de kleedkamer met de rust, want de ploeg van Meijer deed zeker niet onder voor Ajax. "Als je in de rust naar binnengaat en je voelt een beetje de onrust in het stadion en op het veld, dan weet je dat je kansen hebt", stelt Meijer. "Die onrust hebben we zelf ook gehad dit seizoen. Je merkt dat de ruimtes groter worden. Een aantal willen naar voren om druk te zetten en een aantal willen terug."

De onzekere keuzes van Ajax hielpen de Nijmegenaren in de tweede helft. Al helemaal toen het gemor op de tribunes meer en meer werd. "Dat doet wel wat met de mensen op de tribune en dat voel je op het veld. Dat geeft een goed gevoel." Sontje Hansen maakte de 0-1 en kan op veel complimenten rekenen van zijn trainer, die hem een mooie stap ziet maken. "Als je dit elke week kan leveren in arbeid, energie en kwaliteit, is dit niet je plafond."