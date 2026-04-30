Sylvie Meis geeft compliment aan Van der Vaart: "Geen spijt van"
Sylvie Meis heeft in een interview met het Duitse BILD teruggekeken op een moeilijke periode in haar leven, die ze samen met haar ex-man Rafael van der Vaart doormaakte. Toen bij Meis borstkanker werd vastgesteld, bleek het door het drukke bestaan van Van der Vaart als topsporter niet altijd mogelijk om volledig op hem te leunen.
In 2009, terwijl Van der Vaart onder contract stond bij Real Madrid, kreeg Meis het ingrijpende nieuws dat ze ziek was. Ze moest vervolgens chemotherapie ondergaan, wat voor beiden een zware en emotionele tijd betekende.
In de podcast My Way van BILD vertelt Meis daarover: "Ik was 31 en Rafael was 26 jaar oud. Om dan ineens een zieke vrouw te hebben... Zijn leven was compleet anders natuurlijk. Hij had veel druk van zijn werk en speelde bij Real Madrid en het Nederlands elftal, maar hij was heel liefdevol."
Door zijn carrière moest Van der Vaart regelmatig lastige keuzes maken tussen werk en privé, maar Meis zegt hem dat nooit kwalijk te hebben genomen: "Nooit. Hij moest spelen, hij moest op trainingskamp. Dat is het leven met een professionele sporter. Voetbal stond altijd op nummer één. Ik heb mijn offers gebracht, maar ik zou het zo weer doen. Ik heb er geen spijt van."
