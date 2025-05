Meis over haar Ajax-tijd: "Je beledigt iemand tot op het bot"

Sylvie Meis heeft in de Videoland-documentaire The TMF Story openhartig teruggeblikt op de roerige periode waarin ze in Amsterdam woonde en een relatie had met toenmalig Ajax-speler Rafael van der Vaart. Wat een droomtijd had moeten zijn, werd overschaduwd door angst, bedreigingen en spreekkoren in stadions.

In 2003 begon Meis een relatie met Van der Vaart, terwijl ze net was gestart als VJ bij TMF. In eerste instantie wist ze niet wie hij was. "Tot op het moment dat dat toch wel iets meer ging worden en Rafael een keer naar Bussum kwam rijden om mij in de pauze op te halen, en ik met hem een rondje ging wandelen."

De relatie groeide uit tot een publiek fenomeen, iets waar Meis zich op dat moment totaal niet op had voorbereid. "Ik had heel erg onderschat wat het betekent om met een enorm populaire voetballer als Rafael te daten, die ook nog eens Ajacied is. Heel Nederland had een mening", vertelt ze. In plaats van volop te kunnen genieten van haar verliefdheid en de opbloeiende carrière, bevond ze zich plots in het oog van de storm. "Terwijl je eigenlijk in een soort van roze wolk-situatie zou moeten zijn en gewoon heerlijk van je verliefdheid en succes zou moeten kunnen én mogen genieten, was dat voor mij wel anders."

De negatieve reacties bleven niet alleen beperkt tot roddelbladen. Tijdens wedstrijden werd Meis op pijnlijke wijze publiekelijk belachelijk gemaakt. Een berucht voorbeeld is het duel tussen ADO Den Haag en Ajax in september 2004, waar spreekkoren haar bestempelden als "de hoer van Amsterdam". Van der Vaart diende naar aanleiding daarvan een officiële klacht in bij de KNVB.

Meis vertelt over die tijd. "Het was op dat moment zo nieuw en zo op de vrouw af, dat er echt Kamervragen gesteld werden. Je beledigt iemand tot op het bot, publiekelijk en in groten getale", aldus Meis. "De vraag was dus of dat getolereerd moest worden, of dat de wedstrijd dan stilgelegd moet worden."

Naast verbale intimidatie kreeg Meis ook te maken met dreigbrieven, wat uiteindelijk leidde tot persoonlijke beveiliging. "Als dat allemaal gebeurt, je voelt zo veel agressie en krijgt dreigbrieven; ja dan ga je wel nadenken. Hoe veilig ben je dan nog als je bijvoorbeeld op locatie een programma aan het doen bent?" vertelt ze.

De beveiliging werd geregeld en betaald door de familie Van der Vaart. "De programma’s waren zo leuk en het was zo gaaf, maar op het moment dat je je niet veilig voelt en je begint bang te worden voor grote groepen mensen... Bij TMF hadden ze dit ook nog nooit meegemaakt."