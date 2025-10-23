Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Melchiot niet blij met wat hij ziet: "'Ajax-DNA bij Chelsea"

Arthur
bron: X (voorheen Twitter)
Mario Melchiot
Mario Melchiot Foto: © BSR Agency

Ajax liet ook op Mario Melchiot een slechte indruk achter na het optreden van woensdagavond in Londen. De Amsterdammers kregen een flinke nederlaag van Chelsea te verwerken, het werd 5-1 op Stamford Bridge.

Melchiot, die in het verleden voor zowel Ajax als Chelsea speelde, sprak zijn verbazing uit op X. "Je tegenstanders verslaan als vleugelspeler was Ajax-DNA", schreef hij na de blamage van Ajax. "Nu heeft Chelsea ze laten zien hoe het vroeger was. Ja, Ajax speelde met tien man, maar zelfs met elf tegen elf zou het hetzelfde zijn geweest. De één zoekt DNA, de ander bouwt DNA op."

De 48-jarige Melchiot speelde van 1996 tot 1999 voor Ajax, waarna hij tot 2004 onder contract stond bij Chelsea. Daarna kwam de voormalige rechtsback uit voor Birmingham City, Stade Rennes, Wigan Athletic en Umm-Salal.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
James McConnell in actie tegen Chelsea

James McConnell baalt flink: "We kwam hier voor de overwinning"

0
Remko Pasveer

Blijft Pasveer eerste doelman? "Zijn dingen waar je over nadenkt"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga tijdens het uitduel van Ajax bij Chelsea

'Heitinga krijgt advies': "Dan komen spelers meer in hun kracht"

0
Kenneth Taylor pakt rood tegen Chelsea

Taylor krijgt steun na rood: "Dan ben je tegenwoordig de pineut"

0
Kik Pierie namens Excelsior

Pierie kreeg negatieve reacties vanwege stoppen: "Begrijp ik ook"

0
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd