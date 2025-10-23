Melchiot niet blij met wat hij ziet: "'Ajax-DNA bij Chelsea"

Ajax liet ook op Mario Melchiot een slechte indruk achter na het optreden van woensdagavond in Londen. De Amsterdammers kregen een flinke nederlaag van Chelsea te verwerken, het werd 5-1 op Stamford Bridge.

Melchiot, die in het verleden voor zowel Ajax als Chelsea speelde, sprak zijn verbazing uit op X. "Je tegenstanders verslaan als vleugelspeler was Ajax-DNA", schreef hij na de blamage van Ajax. "Nu heeft Chelsea ze laten zien hoe het vroeger was. Ja, Ajax speelde met tien man, maar zelfs met elf tegen elf zou het hetzelfde zijn geweest. De één zoekt DNA, de ander bouwt DNA op."

De 48-jarige Melchiot speelde van 1996 tot 1999 voor Ajax, waarna hij tot 2004 onder contract stond bij Chelsea. Daarna kwam de voormalige rechtsback uit voor Birmingham City, Stade Rennes, Wigan Athletic en Umm-Salal.