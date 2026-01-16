Melvin Boel mysterieus richting Ajax: "Dat zullen we zien"

Go Ahead Eagles-trainer Melvin Boel blijft geheimzinnig over de inzetbaarheid van verdediger Dean James tegen Ajax. De oefenmeester van de Deventenaren wil niet te veel prijsgeven, maar bevestigt wel dat Jakob Breum terugkeert in de wedstrijdselectie.

"Dat zullen we zien", antwoordt Boel tijdens zijn persconferentie richting het duel met Ajax op zaterdagavond over de beschikbaarheid van James. De verdediger is een vraagteken tegen Ajax en dat houdt Boel graag zo. "Soms moet je mensen niet slimmer maken dan ze al zijn, toch? Zeker een tegenstander niet."

Er was ook goed nieuws vanuit de ziekenboeg bij Go Ahead Eagles. Jakob Breum ontbrak tegen Heracles Almelo om zich volledig te kunnen richten op het duel met Ajax. De Deen is net hersteld van een blessure en daarom nam trainer Melvin Boel geen risico.

Door te kiezen voor een normale week met slechts één wedstrijd kan Breum zaterdag weer aansluiten bij de wedstrijdselectie tegen Ajax.

Go Ahead Eagles bereikte woensdag opnieuw de kwartfinale, na een penaltyreeks tegen Heracles waarin keeper Jari de Busser drie strafschoppen stopte. Het duel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA begint zaterdag om 16.30 uur.