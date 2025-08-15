Kick-Off
2025-08-15
Melvin Boel waarschuwt Ajax: "Kan stormen in de Adelaarshorst"

Niek
Melvin Boel in Limburg
Melvin Boel in Limburg Foto: © Pro Shots

Go Ahead Eagles neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Ajax en trainer Melvin Boel heeft het volste vertrouwen in een goed resultaat. De oefenmeester zag dat de ploeg van trainer John Heitinga vorige week moeizaam wist te winnen. 

"Ajax is een topteam, maar ze zijn nog wel zoekende. Ze hebben een aantal nieuwe spelers en hadden het tegen Telstar niet gemakkelijk", vertelt hij op de website van zijn werkgever. Boel kijkt uit naar de eerste competitiewedstrijd in Deventer. "Ik vind het schitterend dat we zondag meteen tegen Ajax spelen."

"Je weet hoe het in De Adelaarshorst kan stormen en om dan meteen tegen een topploeg te spelen, is alleen maar mooi", vervolgt hij enthousiast. "Hoewel we tegen een goede ploeg zullen staan, willen we echt ons eigen spel gaan spelen en ik heb er vertrouwen in dat we daarin gaan slagen", besluit Boel vastberaden.

