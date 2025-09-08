Kick-Off
Driessen snoeihard over ex-Ajacied: "Wordt grootste miskoop ooit"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Memphis Depay looft twee oud-Ajacieden: "Hebben mij geïnspireerd"

Joram
bron: NOS
Memphis Depay en Denzel Dumfries juichen
Memphis Depay en Denzel Dumfries juichen Foto: © Pro Shots

Memphis Depay scoorde zondagavond tegen Litouwen twee keer en staat daardoor nu bovenaan de topscorerslijst aller tijden van het Nederlands elftal. De aanvaller van Oranje heeft Robin van Persie definitief gepasseerd met 52 doelpunten. Depay zegt geïnspireerd te zijn door twee oud-spitsen van Ajax.

"Ik ben er blij mee", zegt Depay over zijn record bij de NOS. "Je komt er op een gegeven moment dichterbij in de buurt en de media waren er heel erg mee bezig. Maar ik ben spits. Wat moet ik anders doen dan goals maken? Ik ben heel blij dat ik dit heb bereikt, maar we kunnen nu ook weer door. Ik heb iedereen bedankt in de kleedkamer. Natuurlijk ben ik trots. Ik wil ook al die voorgangers bedanken."

"Want spelers zoals Patrick Kluivert, Klaas Jan Huntelaar en Arjen Robben hebben mij ook geïnspireerd om te komen waar ik nu ben. De spelers en de KNVB weten wat ik heb betekend voor het Nederlands elftal. Er is een discussie over de spitspositie, maar volgens mij hebben we een spits die doelpunten maakt. Ik probeer niet te luisteren naar de discussie op de camping. Ik doe mijn ding. Ik ben er nog en jullie zijn nog niet van me af", aldus Memphis Depay.

Jurriën Timber

Jurriën Timber: "Bij Ajax groeit iedere voetballer daarmee op"

Hans Kraay jr.

Hans Kraay haalt flink uit: "Ben je door de ratten besnuffeld?"

Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Nederlands elftal
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
