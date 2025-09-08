Memphis Depay looft twee oud-Ajacieden: "Hebben mij geïnspireerd"

Memphis Depay scoorde zondagavond tegen Litouwen twee keer en staat daardoor nu bovenaan de topscorerslijst aller tijden van het Nederlands elftal. De aanvaller van Oranje heeft Robin van Persie definitief gepasseerd met 52 doelpunten. Depay zegt geïnspireerd te zijn door twee oud-spitsen van Ajax.

"Ik ben er blij mee", zegt Depay over zijn record bij de NOS. "Je komt er op een gegeven moment dichterbij in de buurt en de media waren er heel erg mee bezig. Maar ik ben spits. Wat moet ik anders doen dan goals maken? Ik ben heel blij dat ik dit heb bereikt, maar we kunnen nu ook weer door. Ik heb iedereen bedankt in de kleedkamer. Natuurlijk ben ik trots. Ik wil ook al die voorgangers bedanken."

"Want spelers zoals Patrick Kluivert, Klaas Jan Huntelaar en Arjen Robben hebben mij ook geïnspireerd om te komen waar ik nu ben. De spelers en de KNVB weten wat ik heb betekend voor het Nederlands elftal. Er is een discussie over de spitspositie, maar volgens mij hebben we een spits die doelpunten maakt. Ik probeer niet te luisteren naar de discussie op de camping. Ik doe mijn ding. Ik ben er nog en jullie zijn nog niet van me af", aldus Memphis Depay.