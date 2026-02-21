Memphis drong aan op transfer oud-Ajacied: "Hopelijk kan hij helpen"

Memphis Depay speelt natuurlijk al enige tijd in Brazilië, maar heeft daar gezelschap gekregen van een oude bekende. Voormalig Ajacied Zakaria Labyad heeft ook bij Corinthians getekend en daar zou de topscorer aller tijden van Oranje zich hard voor hebben gemaakt.

Memphis en Labyad speelden in het seizoen 2011/2012 samen bij PSV en sindsdien zouden de twee voetballers altijd contact hebben gehouden. De 32-jarige Labyad speelde zijn laatste wedstrijd op 22 november 2025, toen hij nog onder contract stond bij het Chinese Dalian Yingbo.

Corinthians-trainer Dorival Júnior gaf afgelopen week toe dat hij zelf geen enkele stem had in de komst van de voormalig Ajacied. "Ik heb wat informatie van Memphis gekregen. Hopelijk kan hij ons helpen", reageerde hij.

Na zijn vertrek bij PSV speelde Labyad voor een hele rits aan clubs. De Marokkaans international droeg het shirt van clubs als Sporting Portugal, Vitesse, Fulham, FC Utrecht en Ajax. De voorbije seizoenen speelde hij dus in China. Eerst bij Yunnan Yukun en daarna bij Dalian Yingbo.