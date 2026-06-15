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"Memphis verkiezen boven Brobbey is niet meer te verantwoorden"

Niek
Brian Brobbey en Wout Weghorst op de bank bij Oranje
Brian Brobbey en Wout Weghorst op de bank bij Oranje Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal speelde zondagavond tijdens het WK in de Verenigde Staten met 2-2 gelijk tegen Japan en Maarten Wijffels hoopt dat Ronald Koeman twee wijze lessen heeft geleerd. De verslaggever ziet in de volgende wedstrijden rollen weggelegd voor PSV'er Guus Til en voormalig Ajacied Brian Brobbey. 

"Wat als Oranje straks tegen Zweden na 70 minuten weer krap leidt? Dreigt dan hetzelfde vacuüm op de reservebank? Het dwingt de bondscoach tot nadenken over een andere aanpak vanaf het begin", schrijft Wijffels in een analyse op de website van het AD. "Hij zou Teun Koopmeiners het eerste uur op rechts kunnen posteren, om daarna Summerville te brengen voor het laatste halfuur."

"De alternatieve keuze is gedurfder: ingrijpen in de hiërarchie. Door iets met Justin Kluivert te doen op rechts of met...Guus Til", vervolgt hij. "Die laatste bezit óók de nodige snelheid, zo bewees hij bij PSV. Hoewel de as zijn natuurlijke werkterrein is, zou ook Til vanaf de rechterkant kunnen spelen als de ruimte toeneemt", constateert Wijffels, die zich kritisch toont over de inbreng van voormalig PSV'er Memphis Depay. 

"In de punt van de aanval is Brian Brobbey een direct alternatief voor Donyell Malen. Tegen Japan had de spits van Sunderland vanaf de 70ste minuut kunnen gaan trekken en sleuren", legt hij uit. "Koeman koos echter als eerste wissel voor Memphis Depay, van wie opnieuw bleek dat hij die actieradius niet meer heeft. De bondscoach blijft loyaal aan Oranjes eeuwige topscorer. Maar Depay verkiezen boven Brobbey is eigenlijk niet meer te verantwoorden in het teambelang", besluit Wijffels realistisch. 

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