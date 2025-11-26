Kick-off
'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
Menno Geelen bedankt voorganger: "Hij heeft me veel bijgebracht"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Menno Geelen
Menno Geelen Foto: © Pro Shots

In een periode waarin Ajax volop onder druk staat, is het aan Menno Geelen (43) om als algemeen directeur de rust terug te brengen. Na de teleurstellende seizoenstart en de onrust binnen de club blikt hij terug op zijn samenwerking met Edwin van der Sar en vertelt hij hoe zijn voorganger hem vormde.

Volgens Geelen leerde hij veel van Van der Sar, vooral door diens achtergrond als topsporter. "Als oud-topsporter brengt hij expertise mee die je op school of in het bedrijfsleven niet kan leren. Hij weet hoe spelers en speelsters denken. Door jarenlang op zo’n hoog internationaal niveau actief te zijn geweest, kent hij de klappen van de zweep. De druk van het presteren in volle stadions, de aandacht van supporters en de media." 

"Die kennis en ervaring is natuurlijk relevant voor een topsportorganisatie, waarin voetbal centraal staat. Hoewel hij de mentale belasting aan het einde zwaar vond, heeft Edwin me veel bijgebracht over omgaan met druk. Dat je sommige dingen ook moet accepteren, omdat alle ogen op je gericht staan. Het hoort erbij, maar het is niet altijd even makkelijk."

Ook in de aanloop naar zijn aanstelling sprak Geelen veelvuldig met zijn voorganger. "We hebben veel gesproken en hij zei: ‘Je bent er klaar voor, je moet het gewoon doen’. Hij bracht hetzelfde naar voren als anderen: dat zowel Ajax als de nieuwe directeur beter af zou zijn als die de club van binnen en buiten kent. Om Ajax goed te besturen, moet je de voetbalwereld goed kennen en alle structuren binnen Ajax."

Het laatste Ajax Nieuws Menno Geelen Edwin van der Sar
