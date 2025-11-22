Menno Geelen: "Dat hoort bij Ajax en blijft onveranderd het doel"

Menno Geelen werpt in een interview met Voetbal International een blik op de toekomst van Ajax. De algemeen directeur kreeg daarbij de volgende vraag voorgelegd: “Tot slot, kijkend in de glazen bol: waar staat Ajax over drie jaar?”

"Wat mij betreft zit er dan een bekwame oud-speler in de top van Ajax", begint Geelen. "In combinatie met mensen die andere expertises hebben. Dat vond en vind ik nog steeds de beste variant."

"En ik zie een Ajax waarin iedereen vanuit zijn of haar kracht opereert binnen onze club en waarin we nog beter samenwerken binnen de totale organisatie. Tegen die tijd hebben we de complexiteit samen aangepakt en rust gecreëerd, waardoor de club optimaal bestuurd kan worden", vervolgt hij.

Geelen benadrukt dat Ajax moet terugkeren naar zijn kernwaarden. "En sportief gezien wil ik een herkenbaar Ajax, met aanvallend, attractief spel en met zelfopgeleide jeugd en ervaring. Bij de mannen en vrouwen. Maar vooral dat er weer zilverwerk in de prijzenkast is bijgezet. Dat hoort bij Ajax en blijft onveranderd het doel", aldus de Algemeen Directeur van Ajax.