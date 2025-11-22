Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Menno Geelen: "Dat hoort bij Ajax en blijft onveranderd het doel"

Cherine
Menno Geelen
Menno Geelen Foto: © Pro Shots

Menno Geelen werpt in een interview met Voetbal International een blik op de toekomst van Ajax. De algemeen directeur kreeg daarbij de volgende vraag voorgelegd: “Tot slot, kijkend in de glazen bol: waar staat Ajax over drie jaar?”

"Wat mij betreft zit er dan een bekwame oud-speler in de top van Ajax", begint Geelen. "In combinatie met mensen die andere expertises hebben. Dat vond en vind ik nog steeds de beste variant."

"En ik zie een Ajax waarin iedereen vanuit zijn of haar kracht opereert binnen onze club en waarin we nog beter samenwerken binnen de totale organisatie. Tegen die tijd hebben we de complexiteit samen aangepakt en rust gecreëerd, waardoor de club optimaal bestuurd kan worden", vervolgt hij. 

Geelen benadrukt dat Ajax moet terugkeren naar zijn kernwaarden. "En sportief gezien wil ik een herkenbaar Ajax, met aanvallend, attractief spel en met zelfopgeleide jeugd en ervaring. Bij de mannen en vrouwen. Maar vooral dat er weer zilverwerk in de prijzenkast is bijgezet. Dat hoort bij Ajax en blijft onveranderd het doel", aldus de Algemeen Directeur van Ajax.

Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
