Kick-off
Driessen: "Ajax zou gek zijn als het geen lijntje naar hem uitgooit"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax bestuur & beleid

Menno Geelen erkent: "Er zijn veel geledingen binnen de club"

Amber
bron: Voetbal International
Menno Geelen in de Johan Cruijff ArenA
Menno Geelen in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Het is enorm onrustig bij Ajax intern. De Amsterdammers hebben een zeer verwarrende structuur, waar Alex Kroes eerder ook al kritisch over was. Menno Geelen erkent dat er veel geledingen zijn binnen de club.

Hij zegt in Voetbal International: "Het maakt het in ieder geval niet makkelijk. Ajax is in Nederland niet alleen de grootste club op basis van kijkcijfers en aantal supporters, maar het is ook groots. Er zijn veel geledingen binnen de club, veel invloeden van buitenaf, veel ogen op ons gericht. En we hebben veel interne stakeholders. Een groep van zo’n achthonderd leden die een bestuursraad kiezen van negen personen."

Zij hebben ook inspraak. "Deze bestuursraad is ook de vertegenwoordiger van de grootaandeelhouder en heeft dus inspraak op de goedkeuring van de benoeming van rvc-leden. Deze rvc-leden stellen een directie samen. En dan heb je in de directie ook nog statutaire en titulaire functies, al is dat vooral formeel zo. Wij werken als collectief. De rvc voert ook gesprekken met alle directieleden", merkt Geelen op.

Door de structuur kan het soms ogen alsof er 'te veel kapiteins op het schip zijn', erkent hij. "Het is belangrijk dat we met elkaar binnen alle lagen duidelijkheid creëren. Maar het is vooral belangrijk dat we met elkaar rust gaan vinden. “Rust is een wapen dat nooit weigert”, hoorde ik onlangs bij een presentatie en dat is ook zo."

Zet in op Ajax tegen FC Groningen!

Ajax speelt zondagavond de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Ajax zou gek zijn als het geen lijntje naar hem uitgooit"

0
Lees meer:
Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Menno Geelen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
Gerald Alders

Gerald Alders over trainerswissel: "Het grootste verschil is..."

0
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Gerald Alders

Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd