Menno Geelen erkent: "Er zijn veel geledingen binnen de club"

Het is enorm onrustig bij Ajax intern. De Amsterdammers hebben een zeer verwarrende structuur, waar Alex Kroes eerder ook al kritisch over was. Menno Geelen erkent dat er veel geledingen zijn binnen de club.

Hij zegt in Voetbal International: "Het maakt het in ieder geval niet makkelijk. Ajax is in Nederland niet alleen de grootste club op basis van kijkcijfers en aantal supporters, maar het is ook groots. Er zijn veel geledingen binnen de club, veel invloeden van buitenaf, veel ogen op ons gericht. En we hebben veel interne stakeholders. Een groep van zo’n achthonderd leden die een bestuursraad kiezen van negen personen."

Zij hebben ook inspraak. "Deze bestuursraad is ook de vertegenwoordiger van de grootaandeelhouder en heeft dus inspraak op de goedkeuring van de benoeming van rvc-leden. Deze rvc-leden stellen een directie samen. En dan heb je in de directie ook nog statutaire en titulaire functies, al is dat vooral formeel zo. Wij werken als collectief. De rvc voert ook gesprekken met alle directieleden", merkt Geelen op.

Door de structuur kan het soms ogen alsof er 'te veel kapiteins op het schip zijn', erkent hij. "Het is belangrijk dat we met elkaar binnen alle lagen duidelijkheid creëren. Maar het is vooral belangrijk dat we met elkaar rust gaan vinden. “Rust is een wapen dat nooit weigert”, hoorde ik onlangs bij een presentatie en dat is ook zo."