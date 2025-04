Menno Geelen grijpt in bij Ajax: "In totaal 55 mensen vertrokken"

"Geelen moest als interim algemeen directeur flink aan de bak, maar heeft op zijn manier, regeren met een empathische harde hand, de rust en structuur in de organisatie weten te herstellen", schrijft hij op de website van VI. "Met Kroes en Beuker die de technische portefeuille vormgeven en Geelen die hen vooral in hun kracht laat werken. Hij dekt het tweetal op voetbalvlak waar gewenst, en tegelijkertijd stelt hij intern kritische en open vragen waarom een bepaalde technische beslissing moet worden genomen", aldus Jansen.

"Is het verhaal van de twee technische mensen goed genoeg onderbouwd, dan is het aan Geelen om dit door te vertalen naar de raad van commissarissen, de bestuursraad en andere vooraanstaande geledingen in en om de club", vervolgt hij. "Maar daarmee zat het werk van Geelen er nog lang niet op. Financieel wachtte een grote en uitdagende klus met een flinke bezuinigingsronde, cruciaal voor Ajax om de rode cijfers niet nog verder te laten toenemen en de organisatie toekomstbestendig te maken", stelt Jansen.

"Ajax had een organisatie van 550 mensen. Een groot deel daarvan is direct betrokken bij het voetbal zelf, zoals de spelers en de stafleden. Haal je die mensen eraf, dan houd je ongeveer driehonderd mensen over", constateert hij. "Daarvan is bijna twintig procent, in totaal 55 mensen, vertrokken door de reorganisatie. Een heftige operatie die onlangs werd afgerond, maar wel een operatie die nodig was om de organisatie duurzaam te maken. Daarbij werd er ook hard ingegrepen in de overige kosten. Uit de halfjaarcijfers bleek onlangs dat het operationeel resultaat met negen miljoen verbeterde. Daaruit blijkt dat de inkomsten en kosten weer beter in verhouding komen in Amsterdam."