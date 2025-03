Menno Geelen komt met goed nieuws: "Staat nu al genoeg op de bank"

"De afgelopen jaren hebben we begroot op Champions League-deelname, maar door corona en het mislopen van de Champions League kwamen onze kosten hoger uit dan de inkomsten", vertelt Geelen. "Daarom hebben we moeten snijden in de kosten en ook de salarissen aangepast aan ons Europese niveau. Spelen we in de Europa of Conference League, dan zijn de salarissen lager."

Volgens de directeur wordt Ajax 'financieel duurzamer' gemaakt. Dat is gelukt: Ajax is uit de financiële zorgen. "We hebben wel een kredietfaciliteit. Dat houdt in dat we in het rood mogen staan." Dat is niet het geval, benadrukte Geelen. "We hebben geen leningen en er staat nu al genoeg op de bank."

Toch is Champions League-voetbal van groot belang. "De verschillen tussen de Europa League en de Champions League zijn dit jaar nog groter geworden. Het zou Ajax enorm helpen om ons te kwalificeren, maar we zijn er nog niet. Eerst de tweede plek veiligstellen."