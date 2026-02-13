Menno Geelen krijgt rol bij UEFA: "Cruciaal voor Nederlandse clubs"

Menno Geelen staat er internationaal goed op. De directeur van Ajax werd deze week gekozen tot lid van het Club Competition Committe (CCC) van de UEFA. Vrijdag werd zijn kandidatuur bekrachtigd.

Het CCC is verantwoordelijk voor de belangen van de Europese competities en adviseert onder meer mee over het aantal toegangsbewijzen voor de Champions League, de Europa League en de Conference League, over de geldverdeling en over de stadions, waar de Europese finales worden gespeeld. Geelen werd gekozen met Bill Hogan (Liverpool) en Stephan Reiter (RB Salzburg).

"Het is bijzonder om deze rol te mogen vervullen", wordt Geelen geciteerd door De Telegraaf. "Voor clubs uit voetballanden zoals Nederland is het cruciaal dat we aan tafel zitten wanneer het gaat om hoe de Europese clubcompetities worden vormgegeven. Ik ga er alles aan doen de succesvolle Europese clubcompetities nog verder te versterken, met speciale aandacht voor de belangen van de middelgrote landen en clubs."