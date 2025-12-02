Menno Geelen over Ajax-zoektocht: "We zijn met mensen in gesprek"

Menno Geelen houdt zich op de vlakte over de voortgang in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur en trainer voor Ajax. De algemeen directeur bevestigt dat de club met meerdere kandidaten spreekt, maar wil niets kwijt over mogelijke namen, waaronder die van Wesley Sneijder, die de afgelopen dagen veelvuldig genoemd wordt.

Voorafgaand aan Ajax - FC Groningen benadrukte Geelen tegenover ESPN hoe belangrijk de eerste aanstelling is. "Een TD vinden is misschien wel het belangrijkste wat wij moeten doen", zegt hij. "Daarna pas de trainer. We zijn met mensen in gesprek, dat is bekend. Met wie, of welke mensen gepolst zijn, of welke mensen zijn benaderd om te kijken of zij in gesprek willen gaan: ik begrijp de vraag, maar dat verstoort de processen."

Dat Sneijder in verband wordt gebracht met een functie in de technische staf, wil Geelen niet bevestigen noch ontkennen. "Het heeft geen zin om op namen in te gaan. Als je alle namen gaat opnoemen, dan zijn we nog wel even bezig."

Ondanks het vertrek van John Heitinga en het aangekondigde vertrek van Alex Kroes, lijkt de zoektocht nog niet in de afrondende fase te zitten. Geelen geeft aan dat dit een bewuste strategie is. "We hopen het zo snel mogelijk te doen en we hebben ervoor gekozen om secuur te zijn in plaats van haast. We hebben Alex ook nog, die er nog even is. Hij zet zich ook nog in en dat helpt ook."