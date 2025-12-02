Groeten uit Grolloo
Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Menno Geelen over Ajax-zoektocht: "We zijn met mensen in gesprek"

Amber
bron: ESPN
Menno Geelen
Menno Geelen Foto: © Pro Shots

Menno Geelen houdt zich op de vlakte over de voortgang in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur en trainer voor Ajax. De algemeen directeur bevestigt dat de club met meerdere kandidaten spreekt, maar wil niets kwijt over mogelijke namen, waaronder die van Wesley Sneijder, die de afgelopen dagen veelvuldig genoemd wordt.

Voorafgaand aan Ajax - FC Groningen benadrukte Geelen tegenover ESPN hoe belangrijk de eerste aanstelling is. "Een TD vinden is misschien wel het belangrijkste wat wij moeten doen", zegt hij. "Daarna pas de trainer. We zijn met mensen in gesprek, dat is bekend. Met wie, of welke mensen gepolst zijn, of welke mensen zijn benaderd om te kijken of zij in gesprek willen gaan: ik begrijp de vraag, maar dat verstoort de processen."

Dat Sneijder in verband wordt gebracht met een functie in de technische staf, wil Geelen niet bevestigen noch ontkennen. "Het heeft geen zin om op namen in te gaan. Als je alle namen gaat opnoemen, dan zijn we nog wel even bezig."

Ondanks het vertrek van John Heitinga en het aangekondigde vertrek van Alex Kroes, lijkt de zoektocht nog niet in de afrondende fase te zitten. Geelen geeft aan dat dit een bewuste strategie is. "We hopen het zo snel mogelijk te doen en we hebben ervoor gekozen om secuur te zijn in plaats van haast. We hebben Alex ook nog, die er nog even is. Hij zet zich ook nog in en dat helpt ook."

Jordi Cruijff
Cruijff vliegt naar Amsterdam, interesse gaat 'nieuwe fase' in Lees ook
Gerelateerd:
Jordi Cruijff

Cruijff vliegt naar Amsterdam, interesse gaat 'nieuwe fase' in

0
Nassef Chourak en Sean Steur

'Duitse club heeft interesse in kroonjuweel uit jeugdopleiding'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Menno Geelen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 FC Utrecht 14 6 21
6 Ajax 13 4 20
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 13 0 20
9 Fortuna Sittard 14 -2 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd