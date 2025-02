Menno Geelen positief: "Ze voegen voor mij echt heel veel toe"

Siem de Jong, Ricardo van Rijn, Kelly Zeeman en Daniël de Ridder volgen momenteel een opleidingstraject bij Ajax. "Voor mij voegen ze echt heel veel toe. Ik hoop zelf dat ik hen ook veel kan leren over het besturen van een voetbalclub", vertelt Geelen in de Pak Schaal Podcast. "Ze gaan met me mee naar meetings en naar Zeist, maar ze leren mij ook veel. Ik vind het een hele fijne manier van samenwerken."

Het traject loopt tot oktober, maar er een verlenging is mogelijk. "Al merk je ook dat de één wat meer neigt naar de media-afdeling, de ander naar de commerciële en de ander weer naar strategie. We moeten goed kijken wie bij wat past, maar ik ben er eigenlijk heel positief over", aldus Geelen.

Geelen is momenteel op interim-basis algemeen directeur, maar heeft hij de ambitie om het op vaste titel te doen. "Ik vind het leuk om te doen, maar het is ongekend druk. Er komt veel bij kijken. Ik blijf er wel bij dat het goed zou zijn als er in ieder geval een oud-speler bij komt", stelt de voormalig financieel directeur van Ajax. "Hoe en wat is verder uit te werken, maar als je de kwaliteiten van een oud-speler kunt toevoegen zou dat goed zijn."