Wim Kieft verbaasd door Ajax-nieuws: "Die gozer is gek, man"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Menno Geelen wil Ajax er bovenop gaan helpen: "Dat is cruciaal"

Arthur
bron: Voetbal International
Menno Geelen
Menno Geelen Foto: © Pro Shots

Ajax verkeert momenteel in een turbulente periode. Na het recente vertrek van de trainer zijn ook de bestuurlijke uitdagingen zichtbaar geworden. Menno Geelen, algemeen directeur van de club, sprak met Voetbal International over de situatie en hoe de toekomst eruit kan zien.

"Het zijn heel uitdagende tijden. We werken elke dag keihard met het geloof dat we de club er weer bovenop helpen. Doen we alles goed? Ongetwijfeld niet. Maar we moeten dicht bij elkaar blijven en zorgen dat iedereen vanuit zijn of haar taak opereert. Dat is cruciaal", aldus Geelen.

Volgens Geelen is samenwerking en verbondenheid binnen de club essentieel om rust te creëren. "Ik wil ervoor zorgen dat we als één club samenwerken en verbonden blijven. Dat creëert rust en dat is wat onze club, zeker in deze tijden, nodig heeft."

De directeur benadrukt dat verbetering tijd kost, maar dat er al stappen zijn gezet. "We weten dat echte verbetering ook tijd vraagt, maar we zetten de weg omhoog in. Financieel en organisatorisch is dat al voor het grootste gedeelte gelukt. Sportief hebben we vorig seizoen stappen gezet, maar zijn we ook weer voor een deel teruggevallen. Die lijn moeten we uiteraard ook weer omhoog inzetten."

