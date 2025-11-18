Menno Geelen ziet in: "Doet mij pijn dat we er zo voor staan"

Menno Geelen (43), algemeen directeur van Ajax, staat voor een van de grootste uitdagingen in zijn carrière: het herstellen van de club na een moeizame seizoenstart en een periode vol onrust. Sinds achttien maanden is Geelen actief in zijn rol, maar tevreden is hij allerminst.

Geelen is inmiddels achttien maanden actief als algemeen directeur. Maar tevreden is hij allerminst. "Daar kan ik heel kort over zijn: nee, ik ben niet tevreden. Natuurlijk, de eerste twaalf van de achttien maanden waren sportief een stuk beter en we hebben al veel goede dingen kunnen doen", zegt Geelen tegenover Voetbal International.

Toch liggen de verwachtingen bij Ajax hoog, en die zijn volgens hem niet waargemaakt. "Bij Ajax horen bepaalde verwachtingen en die hebben we niet kunnen waarmaken in de afgelopen periode. Duidelijk. Dus ik voel me niet alleen verantwoordelijk, dat bén ik ook. Het doet mij pijn dat we er zo voor staan."

Geelen erkent dat het eerst belangrijk is om kritisch naar zichzelf te kijken. "Daarvoor moeten we eerst naar onszelf kijken. We hebben keuzes gemaakt die niet goed hebben uitgepakt. Daar moeten we van leren. Het is belangrijk dat we nu de juiste beslissingen nemen."