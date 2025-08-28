AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Menno Pot bekritiseert Ajax-speler: "Dan heb je een probleem"

Niek
Menno Pot aan het woord
Menno Pot aan het woord Foto: © Pro Shots

Menno Pot vraagt zich of wat Youri Regeer nog te zoeken heeft bij Ajax. De popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied ziet dat de middenvelder weinig perspectief meer heeft bij de club uit Amsterdam. 

"Nu, in de schemerweken waarin voorbereiding en seizoensstart elkaar hinderlijk overlappen, lijkt Youri Regeer voor geen enkele positie serieus in aanmerking te komen", schrijft hij op de website van Het Parool. "Rechtsback? Hij was het tegen Telstar. Ging niet lekker. Sindsdien is Anton Gaaei weer rechtsachter. Als je in de pikorde onder Gaaei belandt, heb je een probleem", waarschuwt Pot. 

"Op het middenveld heeft Ajax Steven Berghuis, Davy Klaassen, Kenneth Taylor, Kian Fitz-Jim en Jorthy Mokio – en daar komt de gehuurde 6 James McConnell nog bij, een jongeling, maar hij zal in de hiërarchie niet onder Regeer staan", constateert hij. "Hoe John Heitinga Youri Regeer ziet? Het is onduidelijk. Misschien wordt Gaaei, Fitz-Jim of Taylor nog verkocht, maar of Regeer dan zonder aarzeling ‘belangrijk zal worden gemaakt’ Een beetje dobberen tussen rechtsachter en middenveld moet vervelend zijn, maar tussen wal en schip lijkt me nog erger", besluit Pot. 

