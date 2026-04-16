Menno Pot: "PSV wordt niet het Bayern München van Nederland"

Volgens Menno Pot is het onrealistisch om te denken dat PSV de komende jaren zal uitgroeien tot een dominante grootmacht in de Eredivisie, vergelijkbaar met Bayern München in Duitsland. In zijn column in Het Parool legt hij uit waarom dat scenario volgens hem simpelweg niet haalbaar is.

De kern van zijn betoog ligt bij de verdeling van televisiegelden. Daarbij haalt hij ook Ajax aan als voorbeeld. "Ik stuitte op een artikel over de televisiegelden voor Eredivisieclubs. Op het oog bevat ook dát hoofdzakelijk slecht nieuws voor Ajax: de tweede plaats levert 13,22 miljoen euro op, de vijfde plaats 9,38 miljoen euro. Tel uit je verlies." Volgens Pot zit het probleem dieper: de totale inkomsten uit tv-gelden in Nederland zijn simpelweg te laag om structurele dominantie mogelijk te maken. "Maar nu gaan we omdenken. De achttien eredivisieclubs hebben samen, met zijn achttienen, 117,5 miljoen euro aan tv-geld te verdelen. Dat is, op Europese schaal, een veredelde boekenbon."

Om dat in perspectief te plaatsen, vergelijkt hij de Eredivisie met andere topcompetities. "De landskampioen krijgt er nog een chocoladereep bij. Elke Engelse club in de hoogste afdeling krijgt meer nationaal tv-geld dan de hele Eredivisie samen. De Duitse Bundesliga verdeelt 1,12 miljard (!) euro." Daarom is de conclusie voor Pot helder: een Nederlandse variant van Bayern München zal er niet komen. "Alleen al daarom wordt een Nederlandse club nóóit het Bayern van Nederland. Er de financiële huishouding van een grootmacht op nahouden, lukt alleen zolang de prestaties in de Champions League daar gelijke tred mee houden."

En juist daar wringt het volgens hem. Nederlandse clubs slagen er zelden in om jarenlang stabiel te presteren in de UEFA Champions League. Bovendien vertrekken topspelers vaak snel naar grotere competities. "Een tegenvallend seizoen is meteen duur. Nóg zo'n teleurstelling en de rem moet erop. Het is onvermijdelijk, want een Nederlandse topclub verliest (anders dan het Bayern van Duitsland) jaarlijks zijn beste spelers. Hoe top ook de club: de Eredivisie is nooit hun eindstation." Pot ziet daarom ook geen toekomst waarin PSV de competitie langdurig domineert. "Ik geloofde rond 2020 niet dat Ajax het Bayern van Nederland ging worden en nu, in 2026, geloof ik niet dat PSV het wordt. Nederlandse clubs zijn veroordeeld tot sportieve dipjes met ingrijpende financiële gevolgen."