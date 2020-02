Geschreven door Jordi Smit 19 feb 2020 om 11:02

© Proshots

Stanley Menzo is bepaald niet te spreken over de manier waarop de media over Bruno Varela schrijven. De tweede keeper van Ajax maakte een aantal grote fouten in Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht, al vindt Menzo dat deze wel erg worden opgeblazen. “De media leggen hem onder een vergrootglas. Dat is wat er gebeurt, toch?”, stelt Menzo tegen De Telegraaf.

Menzo erkent dat het normaal is dat alle ogen donderdag naar Varela kijken. “Dat is heel normaal, maar je kunt het zo vergroten als je zelf wilt. Hij speelde slecht tegen Jong FC Utrecht. Dat is duidelijk. Maar hij is de tweede keeper van Ajax. Dat ben je niet zomaar, dan kun je echt wel wat.”

“Je moet het totaalplaatje bekijken”, zo gaat hij verder. “Hoe ligt hij in de groep? Hoe traint hij? Welk vertrouwen krijgt hij van de ploeg? Aan de hand daarvan maak je als trainer jouw keuzes. Maar er wordt van buitenaf, zonder kennis van zaken, de vraag gesteld of hij wel moet spelen.”

De voormalig doelman hoopt dat Varela donderdag de critici de mond weet te snoeren. “Het is in elk geval een mooie kans om de nare smaak van de wedstrijd in Utrecht weg te spoelen”, aldus Menzo.