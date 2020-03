Geschreven door Jessica Westdijk 22 mrt 2020 om 17:03

Hoewel de coronacrisis in Nederland nog maar net lijkt begonnen, gaan ze in China zo langzamerhand weer over naar het normale leven. Dus keert Stanley Menzo komende week ook weer terug naar Beijing Guoan, de Chinese partnerclub van Ajax, waar hij sinds vorig jaar de beloften traint.

“Hoe het precies is, weet ik niet. Maar ik hoor goede verhalen. Ik ben benieuwd wat ik aantref”, vertelt Menzo aan het Algemeen Dagblad. In China worden geen nieuwe besmettingen meer gemeld en lijkt het virus dus op zijn retour.

Toch betekent dat voor Menzo niet dat hij direct weer aan de slag kan. Na zijn aankomst in China zal hij daar zelf eerst 2 weken in quarantaine moeten. Zo wordt voorkomen dat Menzo, mocht hij het virus dragen, het opnieuw verspreidt in China.