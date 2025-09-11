AD Voetbalpodcast
2025-09-02
2025-09-01
Menzo zag Suriname goed reageren op racisme: "Past niet bij de tijd"

Stanley Menzo is blij met de manier waarop zijn spelers omgingen met de racistische uitlatingen van de supporters van El Salvador. Suriname won de kwalificatiewedstrijd met 1-2.

Menzo haalde na afloop hard uit naar de racistische thuissupporters en inmiddels heeft de Surinaamse voetbalbond (SVB) aangegeven protest aan te tekenen bij de FIFA en de CONCACAF. "De dingen die geroepen werden tegen ons... Ja, dat past niet meer in deze tijd. Van 'neger' tot 'aap'. Daar hadden onze spelers best wel problemen mee", blikt hij terug bij NOS. "Maar dat hebben ze heel goed vertaald naar sportieve revanche. Door te winnen."

De oud-doelman van Ajax benadrukt dat het alleen om de supporters ging, niet om spelers of staf van El Salvador. Excuses van de voetbalbond zijn er nog niet gekomen. "Nee, maar ik heb vanuit verschillende kanten in El Salvador mails van mensen gekregen, waarin ze zich verontschuldigen", vertelt Menzo. "Het is natuurlijk ook niet heel El Salvador dat zo is. Maar maandag was het in het stadion onacceptabel."

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
