Menzo zag Suriname goed reageren op racisme: "Past niet bij de tijd"

Menzo haalde na afloop hard uit naar de racistische thuissupporters en inmiddels heeft de Surinaamse voetbalbond (SVB) aangegeven protest aan te tekenen bij de FIFA en de CONCACAF. "De dingen die geroepen werden tegen ons... Ja, dat past niet meer in deze tijd. Van 'neger' tot 'aap'. Daar hadden onze spelers best wel problemen mee", blikt hij terug bij NOS. "Maar dat hebben ze heel goed vertaald naar sportieve revanche. Door te winnen."

De oud-doelman van Ajax benadrukt dat het alleen om de supporters ging, niet om spelers of staf van El Salvador. Excuses van de voetbalbond zijn er nog niet gekomen. "Nee, maar ik heb vanuit verschillende kanten in El Salvador mails van mensen gekregen, waarin ze zich verontschuldigen", vertelt Menzo. "Het is natuurlijk ook niet heel El Salvador dat zo is. Maar maandag was het in het stadion onacceptabel."