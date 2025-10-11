Kick-off
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Messi kiest Ajax-speler als een van de tien grootste talenten

Sara
bron: Voetbal International
Lionel Messi
Lionel Messi Foto: © Pro Shots

Lionel Messi heeft in een reclame voor voetbalschoenenmerk Adidas tien spelers gekozen die volgens hem behoren tot 'The Future of the Game'. Een van deze tien namen is Ajacied Mika Godts. 

Het tiental dat Messi samenstelde bestaat niet geheel toevallig uit spelers die een bepaald merk schoen dragen binnen de lijnen. Met Mika Godts en oud-Ajacied Lily Yohannes koos Messi voor bekende namen, zo meldt Voetbal International.

In de reclame is te zien hoe Messi kaarten tevoorschijn tovert met daarop spelersnamen van doorbrekende talenten. Godts wordt uiteindelijk ook uit de stapel getoverd door Messi. De twintigjarige Belg staat sinds begin 2023 onder contract bij Ajax en speelde inmiddels al 51 wedstrijden in de Eredivisie en twee in de Champions League. 

Met Yohannes koos Messi ook een speler die een verleden heeft bij Ajax. Aan het begin van dit seizoen verruilde ze Ajax voor grootmacht Olympique Lyon. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Robin van Persie en John Heitinga bij Oranje

Van Persie komt op voor Heitinga: "Vooral niet persoonlijk nemen"

0
Igor Paixão scoort tegen Ajax

Paixão over scoren tegen 'oude vriend' Ajax: "Komt vaak wel goed"

0
Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd