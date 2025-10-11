Messi kiest Ajax-speler als een van de tien grootste talenten

Lionel Messi heeft in een reclame voor voetbalschoenenmerk Adidas tien spelers gekozen die volgens hem behoren tot 'The Future of the Game'. Een van deze tien namen is Ajacied Mika Godts.

Het tiental dat Messi samenstelde bestaat niet geheel toevallig uit spelers die een bepaald merk schoen dragen binnen de lijnen. Met Mika Godts en oud-Ajacied Lily Yohannes koos Messi voor bekende namen, zo meldt Voetbal International.

In de reclame is te zien hoe Messi kaarten tevoorschijn tovert met daarop spelersnamen van doorbrekende talenten. Godts wordt uiteindelijk ook uit de stapel getoverd door Messi. De twintigjarige Belg staat sinds begin 2023 onder contract bij Ajax en speelde inmiddels al 51 wedstrijden in de Eredivisie en twee in de Champions League.

Met Yohannes koos Messi ook een speler die een verleden heeft bij Ajax. Aan het begin van dit seizoen verruilde ze Ajax voor grootmacht Olympique Lyon.