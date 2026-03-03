"Met alle respect voor Ajax, maar PSV is een andere tegenstander"

"Met alle respect voor Ajax, maar PSV is natuurlijk een andere tegenstander", zegt Schreuder bij ESPN. "Het wordt een totaal andere wedstrijd." Schreuder benadrukt dat NEC momenten moet kiezen om zelf te voetballen: "We willen bij momenten kijken of we kunnen voetballen, omdat het een kwaliteit van ons is. Maar je speelt tegen de beste ploeg van Nederland, met individueel fantastische spelers. Als zij aan het voetballen komen, dan krijg je het écht heel moeilijk. Dat willen we voorkomen."

Schreuder vindt het cruciaal dat zijn ploeg geen domme fouten maakt tegen PSV: "We hebben het gezien tegen Ajax. Eigenlijk is er de hele wedstrijd niets aan de hand, maar we verspelen de bal achterin en krijgen een goal tegen. Die dingen moeten er gewoon uit", aldus NEC-trainer Dick Schreuder.